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Жительница британского города Ковентри, на которой издевались из-за лишнего веса во время учебы в школе, стала востребованной моделью.

Сабрина Пэл с восьми лет страдала от издевательств со стороны сверстников. Британка начала набирать вес после развода родителей и находила утешение в еде. Отец предложил ей занятия спортом и в 15 лет девушка выбрала секцию тайского бокса. Благодаря регулярным тренировкам Пэл удалось сбросить лишние килограммы и обрести уверенность в себе.

Фото опубликовано Sabrina Pal (@sabrinamontoya.x) Янв 5 2016 в 4:20 PST

Теперь 21-летняя британка продолжает посещать тренировки, участвовать в соревнованиях, на которых уже выиграла несколько медалей и кубков. Пэл удалось похудеть на шесть размеров и завести новых друзей.

Фото опубликовано Sabrina Pal (@sabrinamontoya.x) Июн 28 2016 в 11:13 PDT

Фото опубликовано Sabrina Pal (@sabrinamontoya.x) Дек 15 2015 в 5:00 PST

Девушка стала принимать участие в модных фотосессиях и показах.

Фото опубликовано Sabrina Pal (@sabrinamontoya.x) Авг 29 2015 в 12:34 PDT

Напомним, в ноябре стало известно, что пуэрториканка, над которой издевались из-за ее густых бровей, подписала контракт с американским модельным агентством Next Model Management.