Подвергавшаяся издевательствам из-за избыточного веса британка стала моделью (1)

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Woman | 28 декабря 2016 года, 12:20

Жительница британского города Ковентри, на которой издевались из-за лишнего веса во время учебы в школе, стала востребованной моделью.

Сабрина Пэл с восьми лет страдала от издевательств со стороны сверстников. Британка начала набирать вес после развода родителей и находила утешение в еде. Отец предложил ей занятия спортом и в 15 лет девушка выбрала секцию тайского бокса. Благодаря регулярным тренировкам Пэл удалось сбросить лишние килограммы и обрести уверенность в себе.

Теперь 21-летняя британка продолжает посещать тренировки, участвовать в соревнованиях, на которых уже выиграла несколько медалей и кубков. Пэл удалось похудеть на шесть размеров и завести новых друзей.

Девушка стала принимать участие в модных фотосессиях и показах.

Напомним, в ноябре стало известно, что пуэрториканка, над которой издевались из-за ее густых бровей, подписала контракт с американским модельным агентством Next Model Management.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 1
Artur1 час назад
Значит не зря издевались - помогло. А если бы толерантно относились и принимали "такой, какая она есть", так бы и осталась жирной коровой.
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