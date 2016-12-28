"Танцующий миллионер" снялся в рекламе грузинского банка (1)
50-летний итальянский миллионер Джанлука Вакки, летом этого года ставший звездой Instagram благодаря зажигательному танцу и впоследствии оказавшийся должником, зарабатывает уже за пределами соцсетей.
Недавно Джанлука вместе со своей супругой Джорджией Габриель снялся в рекламной кампании грузинского банка. На протяжении всего ролика предприниматель в образе доброго Санты исполняет вместе с женой зажигательные танцы, благодаря которым пара, к слову, и прославилась.
Напомним, недавно стало известно, что бизнесмен, активно демонстрировавший в Instagram яхты и частный самолет, на самом деле погряз в миллионных долгах.
"Выяснилось, что Вакки уже давно не миллионер: кредиторы атакуют его из-за миллионных долгов. И сейчас, чтобы погасить хоть какую-то часть долга, Джанлука нашел себе в России агента и зарабатывает деньги на корпоративах. Станцевал разок — получил приятный чек на 40 тысяч евро", -- рассказала kp.ru телепродюсер Алина Красная.
Судя по всему, агент Вакки решил охватить не только Россию, но и другие постсоветские страны.
Источник: graziamagazine.ru
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