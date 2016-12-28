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50-летний итальянский миллионер Джанлука Вакки, летом этого года ставший звездой Instagram благодаря зажигательному танцу и впоследствии оказавшийся должником, зарабатывает уже за пределами соцсетей.

Недавно Джанлука вместе со своей супругой Джорджией Габриель снялся в рекламной кампании грузинского банка. На протяжении всего ролика предприниматель в образе доброго Санты исполняет вместе с женой зажигательные танцы, благодаря которым пара, к слову, и прославилась.

Видео опубликовано Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Дек 26 2016 в 6:03 PST

Напомним, недавно стало известно, что бизнесмен, активно демонстрировавший в Instagram яхты и частный самолет, на самом деле погряз в миллионных долгах.

"Выяснилось, что Вакки уже давно не миллионер: кредиторы атакуют его из-за миллионных долгов. И сейчас, чтобы погасить хоть какую-то часть долга, Джанлука нашел себе в России агента и зарабатывает деньги на корпоративах. Станцевал разок — получил приятный чек на 40 тысяч евро", -- рассказала kp.ru телепродюсер Алина Красная.

Судя по всему, агент Вакки решил охватить не только Россию, но и другие постсоветские страны.

Фото опубликовано Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Дек 24 2016 в 10:27 PST

Источник: graziamagazine.ru