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Издание Vogue назвало 15 моделей, у которых в 2016 году было больше всего подписчиков в социальной сети Instagram.

Кендалл Дженнер, свыше 70 млн подписчиков

20-летняя модель, которая в этом году украсила сентябрьскую обложку американского Vogue, по количеству подписчиков обогнала свою старшую сестру Ким Кардашьян. А это смелая победа в номинации "Прорыв года".

Фото опубликовано Kendall (@kendalljenner) Ноя 30 2016 в 3:04 PST

Кара Делевинь, свыше 35 млн подписчиков

Подруга Кендалл Дженнер и теперь уже актриса — на втором месте в рейтинге. В своем инстаграме в этом году Кара мелькала в фильме Люка Бессона, поддерживала Анджелину Джоли, ходила по бордюру у Белого дома и сыпала философскими высказываниями, а иногда и феминистскими.

Фото опубликовано Cara Delevingne (@caradelevingne) Дек 7 2016 в 2:18 PST

Джиджи Хадид, около 27 млн подписчиков

Джиджи Хадид в этом году примкнула к стройным во всех смыслах рядам ангелов Victoria's Secret. Плюс модель заполучила именную линейку одежды у Томми Хилфигера.

Фото опубликовано Gigi Hadid (@gigihadid) Дек 14 2016 в 5:30 PST

Жизель Бюндхен, 10, 8 млн подписчиков

Жизель в этом году снова подтвердила звание самой высокооплачиваемой модели года, заработав с августа 2015-го по август 2016-го свыше 30 млн долларов.

Фото опубликовано Gisele Bündchen (@gisele) Ноя 15 2016 в 6:25 PST

Миранда Керр, 10, 4 млн подписчиков

Австралийская красавица в этом году смогла наконец забыть бывшего мужа, актера Орландо Блума, и теперь планирует сыграть свадьбу с миллиардером Кремниевой долины, основателем мессенджера Snapchat — 26-летним Эваном Шпигелем.

Фото опубликовано Miranda (@mirandakerr) Окт 19 2016 в 8:58 PDT

Кэндис Свейнпол, 10, 1 млн подписчиков

В этом году Кэндис впервые стала мамой, после чего присоединилась к полку знаменитостей, горячего поддерживающих грудное вскармливание.

Фото опубликовано Candice Swanepoel (@angelcandices) Ноя 18 2016 в 5:33 PST

Эмили Ратажковски, 9, 8 млн подписчиков

Кокетливая брюнетка в этом году с одинаковой активностью пленяла глубочайшими декольте и отстаивала право женщин на сексуальность.

Фото опубликовано Emily Ratajkowski (@emrata) Ноя 10 2016 в 10:01 PST

Адриана Лима, 9, 3 млн подписчиков

Ветеран модельного бизнеса в этом году завела роман со своим телохранителем, появилась с ним на Каннском кинофестивале и... буквально через несколько дней рассталась с ним. Конечно, сообщив об этом в инстаграме.

Фото опубликовано Adriana Lima (@adrianalima) Дек 5 2016 в 12:53 PST

Крисси Тейген, 9, 2 млн подписчиков

Супруга певца Джона Ледженда в этом году отличилась нарядом на церемонии American Music Awards. Высокий разрез платья, скрепленный булавкой выше талии, в какой-то момент разъехался, и все желающие смогли впечатлиться безупречной депиляцией Крисси в зоне бикини.

Фото опубликовано chrissy teigen (@chrissyteigen) Ноя 21 2016 в 8:45 PST

Белла Хадид, 8, 7 млн подписчиков

Белла была признана моделью года по версии главного сайта манекенщиц models.com, ну и, конечно, платье модели, ставшее самым скандальным нарядом Каннского кинофестиваля, тоже забыть трудно.

Фото опубликовано Bella Hadid (@bellahadid) Авг 1 2016 в 3:35 PDT

Хейли Болдуин, 8, 6 млн подписчиков

Дочь актера Стивена Болдуина, кажется, в этом году стала новой девушкой Джастина Бибера. Кажется, потому что с Бибером вечно всё не так, как кажется. Интересно, что на момент этой публикации Instagram-аккаунт Хейли исчез. Вместе со всеми подписчиками.

Фото опубликовано haileybaldwin (@haileybaldwin.updates) Янв 27 2015 в 4:33 PST

Алессандра Амбросио, 7, 6 млн подписчиков

На счету красавицы в этом году -- миллионы горячих фото, выходы в соблазнительных декольте и новая стрижка.

Фото опубликовано Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) Дек 19 2016 в 9:12 PST

Ирина Шейк, 7, 1 млн подписчиков

Ну, у Ирины новостей полно -- голливудская звезда Брэдли Купер подарил девушке помолвочное кольцо. Потому что пора -- Ирина ждет от него ребенка.

Фото опубликовано irinashayk (@irinashayk) Дек 21 2016 в 7:48 PST

Рози Хантингтон-Уайтли, 6, 5 млн подписчиков

Белокурая подружка актера Джейсона Стэтхема в этом году впервые рассказала в прессе про свои с ним отношения. Оказалось, что девушку бесит, когда актер ходит с ней на фитнес и рассказывает, как правильно качать мышцы.

Фото опубликовано Rosie Huntington-Whiteley (@rosiehw) Дек 17 2016 в 7:29 PST

Тейлор Хилл, 6, 2 млн подписчиков

Юная брюнетка в этом году стала одним из лиц Lancome и героиней рождественской компании Michael Kors.