15 самых популярных моделей 2016 года
Издание Vogue назвало 15 моделей, у которых в 2016 году было больше всего подписчиков в социальной сети Instagram.
Кендалл Дженнер, свыше 70 млн подписчиков
20-летняя модель, которая в этом году украсила сентябрьскую обложку американского Vogue, по количеству подписчиков обогнала свою старшую сестру Ким Кардашьян. А это смелая победа в номинации "Прорыв года".
Кара Делевинь, свыше 35 млн подписчиков
Подруга Кендалл Дженнер и теперь уже актриса — на втором месте в рейтинге. В своем инстаграме в этом году Кара мелькала в фильме Люка Бессона, поддерживала Анджелину Джоли, ходила по бордюру у Белого дома и сыпала философскими высказываниями, а иногда и феминистскими.
Джиджи Хадид, около 27 млн подписчиков
Джиджи Хадид в этом году примкнула к стройным во всех смыслах рядам ангелов Victoria's Secret. Плюс модель заполучила именную линейку одежды у Томми Хилфигера.
Жизель Бюндхен, 10, 8 млн подписчиков
Жизель в этом году снова подтвердила звание самой высокооплачиваемой модели года, заработав с августа 2015-го по август 2016-го свыше 30 млн долларов.
Миранда Керр, 10, 4 млн подписчиков
Австралийская красавица в этом году смогла наконец забыть бывшего мужа, актера Орландо Блума, и теперь планирует сыграть свадьбу с миллиардером Кремниевой долины, основателем мессенджера Snapchat — 26-летним Эваном Шпигелем.
Кэндис Свейнпол, 10, 1 млн подписчиков
В этом году Кэндис впервые стала мамой, после чего присоединилась к полку знаменитостей, горячего поддерживающих грудное вскармливание.
Эмили Ратажковски, 9, 8 млн подписчиков
Кокетливая брюнетка в этом году с одинаковой активностью пленяла глубочайшими декольте и отстаивала право женщин на сексуальность.
Адриана Лима, 9, 3 млн подписчиков
Ветеран модельного бизнеса в этом году завела роман со своим телохранителем, появилась с ним на Каннском кинофестивале и... буквально через несколько дней рассталась с ним. Конечно, сообщив об этом в инстаграме.
Крисси Тейген, 9, 2 млн подписчиков
Супруга певца Джона Ледженда в этом году отличилась нарядом на церемонии American Music Awards. Высокий разрез платья, скрепленный булавкой выше талии, в какой-то момент разъехался, и все желающие смогли впечатлиться безупречной депиляцией Крисси в зоне бикини.
Белла Хадид, 8, 7 млн подписчиков
Белла была признана моделью года по версии главного сайта манекенщиц models.com, ну и, конечно, платье модели, ставшее самым скандальным нарядом Каннского кинофестиваля, тоже забыть трудно.
Хейли Болдуин, 8, 6 млн подписчиков
Дочь актера Стивена Болдуина, кажется, в этом году стала новой девушкой Джастина Бибера. Кажется, потому что с Бибером вечно всё не так, как кажется. Интересно, что на момент этой публикации Instagram-аккаунт Хейли исчез. Вместе со всеми подписчиками.
Алессандра Амбросио, 7, 6 млн подписчиков
На счету красавицы в этом году -- миллионы горячих фото, выходы в соблазнительных декольте и новая стрижка.
Ирина Шейк, 7, 1 млн подписчиков
Ну, у Ирины новостей полно -- голливудская звезда Брэдли Купер подарил девушке помолвочное кольцо. Потому что пора -- Ирина ждет от него ребенка.
Рози Хантингтон-Уайтли, 6, 5 млн подписчиков
Белокурая подружка актера Джейсона Стэтхема в этом году впервые рассказала в прессе про свои с ним отношения. Оказалось, что девушку бесит, когда актер ходит с ней на фитнес и рассказывает, как правильно качать мышцы.
Тейлор Хилл, 6, 2 млн подписчиков
Юная брюнетка в этом году стала одним из лиц Lancome и героиней рождественской компании Michael Kors.