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43-летний российский актер Сергей Безруков до сих пор никак не комментировал слухи о том, что у него есть внебрачные дети. Но на днях актер не только подтвердил эту информацию, но и рассказал, как относится к малышам.

Два с половиной года назад в интернете появились слухи о том, что певица и актриса из Санкт-Петербурга Кристина Смирнова воспитывает близнецов, мальчика и девочку, от актера Сергея Безрукова. Однако артист не только яростно отрицал эту информацию, но и подал в суд на несколько изданий, написавших об этом.

С тех пор Сергей успел развестись с супругой Ириной, вновь жениться и стать отцом — вторая жена актера, Анна Матисон, родила Безрукову дочь Марию в июле 2016 года.

Фото опубликовано s_bezrukov (@s_bezrukov) Окт 31 2016 в 9:02 PDT

Сергей Безруков и Анна Матисон.

На днях Сергей все-таки решился откровенно рассказать о старших детях в интервью газете "Комсомольская правда": "Да, у меня есть еще дети, и для многих это давно не секрет, как и для моих родителей и моей жены Ани, которая приняла их. Но именно с рождением Машеньки я смог в полной мере ощутить отцовское счастье. Других своих детей я также люблю, поддерживаю и помогаю, так что семья у меня теперь большая. Но мне по-прежнему не хотелось бы это особо афишировать - только для того, чтобы уберечь их от нездорового внимания, которое вредит развитию ребенка. Хочется, чтобы у них была нормальная судьба, без синдрома звездных детей. Машу я ведь тоже не показываю в соцсетях. И не покажу! Только в коляске и спиной!".

Фото опубликовано s_bezrukov (@s_bezrukov) Авг 30 2016 в 12:43 PDT

Фото опубликовано s_bezrukov (@s_bezrukov) Июл 26 2016 в 11:34 PDT

Фото опубликовано s_bezrukov (@s_bezrukov) Июл 7 2016 в 5:39 PDT

О своих отношениях с матерью внебрачных детей Безруков предпочел умолчать.