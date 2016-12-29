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До недавнего времени новость о том, что рэпер Дрейк и актриса и певица Дженнифер Лопес встречаются, считали просто сплетнями, которые появились благодаря одной совместной фотографии, размещенной в Инстаграм певицы. К тому же, 30-летний музыкант и 47-летняя поп-дива работали над дуэтом.

Фото опубликовано Jennifer Lopez (@jlo) Дек 11 2016 в 2:30 PST

Но после романтического снимка, на днях опубликованном Дрейком, а потом повторенного в Instagram Лопес, не остается никаких сомнений в том, что звезды являются парой. На фото певец нежно обнимает Джей Ло, которая дремлет у него на коленях.

Фото опубликовано champagnepapi (@champagnepapi) Дек 27 2016 в 11:38 PST

Одни поклонники поп-дивы принялись поздравлять ее, а другие и вовсе отмечать в комментариях под фотографией Рианну -- поскольку Дрейк является ее экс-бойфрендом. Рианна и Дрейк летом этого года подтвердили свой роман, но уже осенью сообщили о расставании.

К слову, после того, как Дженнифер Лопес и Дрейк перестали скрывать свои чувства от общественности, Рианна отписалась от Лопес в Инстаграм, хотя ранее певицы отлично ладили.

"Рианна не ожидала, что Дрейк так быстро найдет ей замену. Тем более, она была в шоке, когда узнала, кто стал новой возлюбленной Дрейка. Ри надеялась, что они смогут начать все сначала", -- сообщил прессе инсайдер.

Напомним, что Дженнифер Лопес после пятилетнего романа в августе этого года завершила отношения с молодым танцором Каспером Смартом.