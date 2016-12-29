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30 декабря ведущая "Дома-2" Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов официально расторгнут свой брак. Судя по всему, присутствовать лично на бракоразводном процессе спортсмен и телеведущая не собираются. Накануне развода Дмитрий улетел отдыхать на Мальдивы, а Ольга отправилась во Францию.

За три дня до Нового года Бузова говорила о том, что до сих пор не знает, где будет его отмечать. Телеведущая шутила, что, возможно, будет гулять на Красной площади "по обочине". Однако из Instagram Ольги стало известно, что она внезапно покинула Россию и улетела в Париж.

Фото опубликовано tarasov23 (@tarasov23) Дек 15 2016 в 8:46 PST

Дмитрий Тарасов на Мальдивах.

В столице Франции телеведущая подвела итоги уходящего года. "Этот год научил меня, как чинить собственное сердце, как собирать себя по частям заново, как справляться без людей, про которых ты думал, что они будут в твоей жизни долго-долго. Этот год научил меня, что никто по‑настоящему не с тобой, что нужно разбираться со всем самому. Никто не поставит тебя обратно на ноги, кроме тебя самого", — написала звезда "Дома-2" (орфография и пунктуация авторские — прим. MixNews.lv).

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Дек 27 2016 в 12:20 PST

Напомним, что в начале декабря 30-летняя ведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова подала заявление на развод с 29-летним футболистом Дмитрием Тарасовым. Пара поженилась в июне 2012 года, общих детей у Бузовой и Тарасова нет.