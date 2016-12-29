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Подруга рэпера Тимати, обладательница титула "Вице-мисс Россия 2014" Анастасия Решетова опубликовала в Instagram снимок, который шокировал своей откровенностью даже самых преданных фанатов девушки.

На снимке модель позирует в шубе на голое тело и прозрачных ботильонах.

Фото опубликовано Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) Дек 28 2016 в 11:49 PST

Большинство пользователей соцсети обвинили Решетову в вульгарности и посоветовали не выставлять подобные кадры на всеобщее обозрение.

"Полуголая, на полу и с раздвинутыми ногами — очень секси, ага", "Красивая, но вульгарности не занимать", "Поза не айс", "Вам не кажется, что последние пол года ваши фото очень порнографию напоминают??? Где ваша скромность женская?!!", "Вульгарно получилось", — прокомментировали снимок Анастасии подписчики (орфография и пунктуация авторские — прим. MixNews.lv).

Фото опубликовано Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) Дек 27 2016 в 11:38 PST

Кстати, недавно Анастасия призналась, что не любит откровенные наряды и чувствует себя некомфортно в платьях с декольте. Похоже, модель противоречит сама себе, поскольку ее Instagram просто пестрит пикантными снимками.

Фото опубликовано Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) Дек 21 2016 в 7:46 PST

Фото опубликовано Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) Дек 19 2016 в 10:11 PST

Фото опубликовано Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) Дек 6 2016 в 5:44 PST

Напомним, по сведениям прессы, Решетова встречается с Тимати с середины 2015 года. Девушка снялась в клипах на песни своего бойфренда "Зеро" и Ключи от рая". В соцсети Instagram у Анастасии почти миллион подписчиков.