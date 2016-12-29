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В середине ноября 37-летняя Пинк подтвердила слухи о своей беременности, которые появились в СМИ после того, как во время прогулки ее запечатлели папарацци. На днях же певица поделилась в Instagram новостью о рождении сына.

Пинк подтвердила слухи о второй беременности только после того, как скрывать интересное положение стало уже невозможно. Певица очень радовалась скорому пополнению в семье и даже делилась откровенными фотографиями топлес. К слову, у Пинк и ее мужа, гонщика Кэри Харта, уже есть 5-летняя дочь Уиллоу Сейдж.

На днях звезда поделилась в своем Instagram совместным снимком с новорожденным. "Джеймсон Мун Харт. 26.12.2016", — подписала милый кадр знаменитость.

Фото опубликовано P!NK (@pink) Дек 28 2016 в 2:31 PST

Позднее в микроблоге знаменитости появилось еще одно фото. На нем отец мальчика Кэри Харт, позирует, сидя с сыном на руках в кресле. "Я люблю отца моего ребенка", -- гласит подпись под снимком. Поклонники поздравили Пинк с пополнением в семье.