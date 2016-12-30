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Российские СМИ распространили информацию, что экс-солистка "ВИА Гры", певица Анна Седокова, ждет ребенка.

Об интересном положении сексапильной исполнительницы репортерам рассказал надежный источник из ее близкого окружения. По его словам, Анна давно узнала о беременности, но несколько месяцев тщательно эту информацию скрывала.

Фото опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Дек 27 2016 в 6:11 PST

По сведениям СМИ, у Седоковой есть тайный ухажер, который буквально заваливает ее шикарными букетами и подарками. Он же якобы оплачивает ее пребывание в Лос-Анджелесе и помогает в модном бизнесе, поскольку Анна занялась еще и дизайном одежды.

Фото опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Дек 23 2016 в 1:32 PST

Как сообщает сайт Life.ru, именно этот тайный бойфренд является отцом будущего ребенка 34-летней исполнительницы, воспитывающей двух дочерей от предыдущих браков.

Источник, пожелавший остаться неназванным, также сообщил, что Седокова встретила своего мужчину на церемонии вручения музыкальных премий в мае этого года. По его словам, это была страсть с первого взгляда, и уже через два месяца после знакомства Анна сообщила любовнику, что беременна.

Исполнительница сейчас в одиночку воспитывает двух дочерей. Старшую наследницу, 12-летнюю Алину, Седокова родила от первого мужа, футболиста Валентина Белькевича, скончавшегося в 2014 году. Пятилетняя Моника является дочкой бизнесмена Максима Чернявского, второго бывшего супруга Анны.

Фото опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Дек 18 2016 в 12:28 PST

Фото опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Дек 10 2016 в 11:16 PST

Если верить СМИ, Анна сейчас находится на пятом месяце беременности. По подсчетам врачей, ее третий ребенок родится весной 2017 года.