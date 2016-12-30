СМИ сообщили о беременности певицы Анны Седоковой (2)
Российские СМИ распространили информацию, что экс-солистка "ВИА Гры", певица Анна Седокова, ждет ребенка.
Об интересном положении сексапильной исполнительницы репортерам рассказал надежный источник из ее близкого окружения. По его словам, Анна давно узнала о беременности, но несколько месяцев тщательно эту информацию скрывала.
По сведениям СМИ, у Седоковой есть тайный ухажер, который буквально заваливает ее шикарными букетами и подарками. Он же якобы оплачивает ее пребывание в Лос-Анджелесе и помогает в модном бизнесе, поскольку Анна занялась еще и дизайном одежды.
Как сообщает сайт Life.ru, именно этот тайный бойфренд является отцом будущего ребенка 34-летней исполнительницы, воспитывающей двух дочерей от предыдущих браков.
Источник, пожелавший остаться неназванным, также сообщил, что Седокова встретила своего мужчину на церемонии вручения музыкальных премий в мае этого года. По его словам, это была страсть с первого взгляда, и уже через два месяца после знакомства Анна сообщила любовнику, что беременна.
Исполнительница сейчас в одиночку воспитывает двух дочерей. Старшую наследницу, 12-летнюю Алину, Седокова родила от первого мужа, футболиста Валентина Белькевича, скончавшегося в 2014 году. Пятилетняя Моника является дочкой бизнесмена Максима Чернявского, второго бывшего супруга Анны.
Если верить СМИ, Анна сейчас находится на пятом месяце беременности. По подсчетам врачей, ее третий ребенок родится весной 2017 года.