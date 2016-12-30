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Пройдя сложный путь от гламурной "перчинки" из Spice Girls до многодетной мамы и иконы стиля, Виктория Бекхэм смогла добиться успеха на модном поприще и заняла достойное место в ряду звездных британских дизайнеров.

Прорыв миссис Бекхэм не остался незамеченным королевской семьей Великобритании. Недавно стало известно, что имя Виктории вошло в список лиц, которые вскоре будут награждены Орденом Британской империи. По словам инсайдера, столь высокой чести дизайнер удостоится за благотворительную деятельность в качестве посла доброй воли ООН по борьбе со СПИДом и неоценимый вклад в развитие моды. Напомним, что такую же награду 13 лет назад получил муж звезды, футболист Дэвид Бекхэм, — ему орден вручили за вклад в развитие английского футбола.

Послом доброй воли подразделения ООН, занимающегося проблемами лечения и профилактики СПИДа, Виктория стала в 2014 году. По словам дизайнера, к такому шагу ее подтолкнул визит в клинику для ВИЧ-инфицированных в Кейптауне. "К 40 годам я осознала, что на мне, как на женщине и матери, лежит большая социальная ответственность", — говорила звезда на пресс-конференции, посвященной ее назначению.

Источник: graziamagazine.ru