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35-летняя Серена Уильямс порадовала поклонников неожиданной новостью. Теннисистка призналась, что совсем скоро станет законной женой своего 33-летнего возлюбленного, основателя сайта Reddit Алексиса Оганяна.

На днях молодой предложил спортсменке руку и сердце. Радостным событием в своей жизни решила поделиться сама серена.

"Я пришла домой немного поздно. Меня ждали коробка и карета. Пункт назначения — Рим. Там наши звезды впервые встретились — случайно за одним столом, а теперь круг замкнулся. На этот раз не случайно, а по собственному выбору он опустился на одно колено и произнес четыре слова", — призналась Серена на сайте reddit.com, имея в виду желанную для всех женщин фразу "выходи за меня замуж".

Об отношениях пары начали говорить в прошлом году, но знаменитости не афишировали их и практически не делились совместными фотографиями в соцсетях, поэтому готовящаяся свадьба стала для многих поклонников теннисистки сюрпризом.