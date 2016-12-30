Woman |

Сегодня, 30 декабря, ведущая "Дома-2" Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов официально оформили развод.

Ольга еще день назад отметила в соцсети Instagram, что она находится в Париже, Дмитрий тоже отдыхал на Мальдивах, поэтому журналисты предполагали, что пара не явится на оформление развода, поручив его своим представителям. Тем не менее, пресса к зданию ЗАГСа подъехала. И обнаружила там футболиста и суетящуюся ведущую, которая, увидев камеры, быстро спряталась в машине.

Первым на место прибыл Дмитрий Тарасов. Журналисты сделали попытку поговорить со спортсменом, однако он отказался от разговора. Как отмечает РЕН-ТВ, футболист очень переживал из-за сложившейся ситуации и не находил себе места.

Ольга Бузова прибыла в ЗАГС позднее, когда Тарасова уже не было в помещении. Ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" предстала перед журналистами в белоснежной блузке, черной кожаной юбке и косухе. Завершали образ очки.

Увидев представителей СМИ, Бузова засуетилась и быстро направилась к автомобилю, который поджидал ее. Стайка журналистов последовала за Ольгой, чтобы разживиться хоть каким-нибудь комментарием, однако телебрюнетка предпочла не разговаривать с прессой.

Напомним, ровно месяц назад Ольга Бузова подала на развод с Дмитрием Тарасовым. Что стало причиной разрыва, до сих пор точно неизвестно. В СМИ приводятся две самые распространенные версии. Первая -- якобы Тарасов изменял Бузовой, и она больше не могла этого терпеть. Вторая -- якобы Дмитрий мечтал о нормальной семье, рождении ребенка, а Ольга с головой окунулась в карьеру.

Фото: Instagram