Собчак и Виторган раскрыли тайну имени своего сына (6)
Актер Максим Виторган преподнес новогодний подарок всем поклонникам. Популярный артист наконец обнародовал имя сына, которого артисту родила телеведущая Ксения Собчак.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим опубликовал свежую фотографию, на которой запечатлел красивую елочную игрушку. В середине ее значится имя Платон. "С новым! Спасибо за подарочки!!!" – коротко подписал снимок Виторган.
Многочисленные подписчики немедленно решили, что таким оригинальным образом артист сообщил заинтересованной общественности имя их с Ксенией Собчак сына.
Кому-то из фанатов пары имя ребенка понравилось, а кому-то нет. "Наконец-то мы узнали имя Вашего сынульки?!:)", "Добрый день, очень громкое и красивое имя, ну у таких родителей только так. Молодцы!!!здоровья и счастья!!!", "Ой как круто! Замечательное имя прекрасному мальчику)", "Платон Виторган режет слух", "Очень красивое имя!!!", "Платон? Неожиданно", "Все-таки Платон назвали", "Какой подарок людям сделали. Наконец-то все будут знать как зовут вашего сына. Можно спокойно встречать Новый год " – так звучала часть комментариев подписчиков (орфография и пунктуация сохранены -- прим. MixNews.lv).
Напомним, скандально известная ведущая родила первенца 18 ноября около пяти часов утра. Малыш появился на свет ростом 52 см и весом 3350 граммов. Роды прошли достаточно легко. Мальчик Ксении Собчак и Максима Виторгана появился на свет в подмосковном элитном роддоме "Лапино".
После того, как ведущая впервые стала матерью, в СМИ практически каждый день выходили новые статьи о ней. Активно педалировалась тема и в интернете. Репортеры атаковали друзей и близких новоиспеченных родителей. В итоге Ксения вынуждена была сделать официальное заявление. Телеведущая сообщила, что ее семья и близкие не будут ничего рассказывать о ребенке.