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Актер Максим Виторган преподнес новогодний подарок всем поклонникам. Популярный артист наконец обнародовал имя сына, которого артисту родила телеведущая Ксения Собчак.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим опубликовал свежую фотографию, на которой запечатлел красивую елочную игрушку. В середине ее значится имя Платон. "С новым! Спасибо за подарочки!!!" – коротко подписал снимок Виторган.

Фото опубликовано Максим Виторган (@mvitorgan) Дек 30 2016 в 3:43 PST

Многочисленные подписчики немедленно решили, что таким оригинальным образом артист сообщил заинтересованной общественности имя их с Ксенией Собчак сына.

Кому-то из фанатов пары имя ребенка понравилось, а кому-то нет. "Наконец-то мы узнали имя Вашего сынульки?!:)", "Добрый день, очень громкое и красивое имя, ну у таких родителей только так. Молодцы!!!здоровья и счастья!!!", "Ой как круто! Замечательное имя прекрасному мальчику)", "Платон Виторган режет слух", "Очень красивое имя!!!", "Платон? Неожиданно", "Все-таки Платон назвали", "Какой подарок людям сделали. Наконец-то все будут знать как зовут вашего сына. Можно спокойно встречать Новый год " – так звучала часть комментариев подписчиков (орфография и пунктуация сохранены -- прим. MixNews.lv).

Фото опубликовано Максим Виторган (@mvitorgan) Дек 3 2016 в 3:27 PST

Напомним, скандально известная ведущая родила первенца 18 ноября около пяти часов утра. Малыш появился на свет ростом 52 см и весом 3350 граммов. Роды прошли достаточно легко. Мальчик Ксении Собчак и Максима Виторгана появился на свет в подмосковном элитном роддоме "Лапино".

Фото опубликовано Максим Виторган (@mvitorgan) Ноя 24 2016 в 2:05 PST

После того, как ведущая впервые стала матерью, в СМИ практически каждый день выходили новые статьи о ней. Активно педалировалась тема и в интернете. Репортеры атаковали друзей и близких новоиспеченных родителей. В итоге Ксения вынуждена была сделать официальное заявление. Телеведущая сообщила, что ее семья и близкие не будут ничего рассказывать о ребенке.