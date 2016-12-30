Сестры-модели Белла и Джиджи Хадид прочитали рэп в нижнем белье (1)
Известная рэп-исполнительница Ники Минаж поделилась с поклонниками роликом, в котором сестры-модели Белла и Джиджи Хадид в халатиках на голое тело хором читают речитативом ее песню Starships.
Девушки при полном параде, с макияжем и локонами, поскольку дело происходило перед недавним рождественским шоу бельевого бренда Victoria’s Secret. Судя по восторженным комментариям, от рэпа в исполнении супермоделей в восторг пришла не только Минаж, но и ее многочисленные поклонники — к моменту публикации заметки видео посмотрели больше двух миллионов раз.
Отметим, что по странному совпадению, обе голосистые девушки без ума от музыкантов: Джиджи встречается с бывшим солистом группы One Direction Зейном Маликом, а Белла совсем недавно рассталась с одним из самых перспективных рэп-исполнителей года Викендом (The Weeknd).
Источник: graziamagazine.ru
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