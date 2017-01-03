Рэпер Тимати ради дочери стал ведущим "Спокойной ночи, малыши" (2)

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Woman | 3 января 2017 года, 10:18

Российский рэпер Тимати души не чает в двухлетней дочери Алисе. Специально для нее он сотворил настоящее новогоднее чудо.

Музыкант записал поздравление для малышки от героев передачи "Спокойной ночи, малыши!" Хрюши и Каркуши.

"Уважаемая Алиса Тимуровна, если бы мой папа записал мне в детстве такое поздравление, я, наверное, до последних классов школы ни на секунду не сомневался бы в том, что он волшебник. В свою очередь, я собираюсь оставаться в этом статусе для тебя — вплоть до твоего замужества. С любовью. Твой папа" (орфография и пунктуация авторские — прим. MixNews.lv), — написал музыкант в Instagram.

Как оказалось, музыкант принял участие в записи передачи на канале "Карусель". Поклонники по достоинству оценили такой сюрприз Тимати для дочери, засыпав его комплиментами.

Отметим, что фотографии с маленькой дочкой появляются в аккаунте Тимати с завидной регулярностью практически с первых дней ее жизни. Пользователи соцсетей активно следят за отношениями отца и дочери.

Напомним, Алиса появилась на свет 19 марта 2014 года. С матерью девочки, своей бывшей возлюбленной Аленой Шишковой, Тимати продолжает поддерживать дружеские отношения.

Источник: Cosmo.ru
Комментарии 2
Алексей Молчанов1 день назад
Рэпер
2
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Veronika Braslavska1 день назад
Смотрела))),,,была удивлена
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