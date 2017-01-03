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Российский рэпер Тимати души не чает в двухлетней дочери Алисе. Специально для нее он сотворил настоящее новогоднее чудо.

Музыкант записал поздравление для малышки от героев передачи "Спокойной ночи, малыши!" Хрюши и Каркуши.

"Уважаемая Алиса Тимуровна, если бы мой папа записал мне в детстве такое поздравление, я, наверное, до последних классов школы ни на секунду не сомневался бы в том, что он волшебник. В свою очередь, я собираюсь оставаться в этом статусе для тебя — вплоть до твоего замужества. С любовью. Твой папа" (орфография и пунктуация авторские — прим. MixNews.lv), — написал музыкант в Instagram.

Видео опубликовано Black Star (@timatiofficial) Дек 31 2016 в 5:52 PST

Как оказалось, музыкант принял участие в записи передачи на канале "Карусель". Поклонники по достоинству оценили такой сюрприз Тимати для дочери, засыпав его комплиментами.

Отметим, что фотографии с маленькой дочкой появляются в аккаунте Тимати с завидной регулярностью практически с первых дней ее жизни. Пользователи соцсетей активно следят за отношениями отца и дочери.

Фото опубликовано Black Star (@timatiofficial) Дек 4 2016 в 10:04 PST

Напомним, Алиса появилась на свет 19 марта 2014 года. С матерью девочки, своей бывшей возлюбленной Аленой Шишковой, Тимати продолжает поддерживать дружеские отношения.