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Известная российская теннисистка Мария Шарапова новогодние каникулы в этом году решила провести на Гавайских островах. На днях спортсменка порадовала подписчиков весьма откровенным фото в Instagram.

На снимках Мария запечатлена в бикини. Шарапова крайней редко делится подобными кадрами, поэтому поклонники спортсменки сочли этот поступок настоящим подарком на Новый год. "Что случилось с белым песком Гавайских пляжей?" — с юмором подписала она фото, на котором изображена на каменистом пляже. Правда, поза у Марии именно на этом снимке несколько неудачная, но на следующих кадрах с отдыха уже все "исправлено".

Фото опубликовано Maria Sharapova (@mariasharapova) Дек 30 2016 в 10:20 PST

Фото опубликовано Maria Sharapova (@mariasharapova) Янв 1 2017 в 9:06 PST

Поклонники засыпали Марию комплиментами в комментариях, единодушно назвав ее фигуру "идеальной".

Фото опубликовано Maria Sharapova (@mariasharapova) Янв 2 2017 в 6:42 PST

Напомним, что в прошлом году Мария Шарапова времени даром не теряла. Несмотря на дисквалификацию на 15 месяцев, которая отсчитывается с января 2016-го, спортсменка не опустила руки и летом решила продолжить образование, поступив в Гарвардскую школу бизнеса.