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Латвийский певец Интарс Бусулис вот уже несколько лет принимает участие в новогодних шоу на российском телевидении, в этом году исполнитель не только продолжил традицию, но и удостоился признательных слов от примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой.

В программе мужа Пугачевой Максима Галкина "Максим Максим", Бусулис вместе с Еленой Ваенгой исполнил популярную песню "Brīvdiena", которая в русской версии называется "Гравитация", но припев при этом исполняется на латышском.

Фото опубликовано Интарс Бусулис (@intarsofficial) Дек 29 2016 в 12:25 PST

"То, что я для себя открыла Интарса, и то, что наша публика открыла этого чудесного исполнителя – это большой подарок судьбы. Один из лучших певцов", - сказала про Бусулиса Пугачева.

И добавила: "Слушай, это же моя любимая песня на латышском! Это что-то невероятное! Это какой хит! В Латвии это хит номер один" , - весело отметила примадонна.

Фото: скриншот YouTube, Instagram