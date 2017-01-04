Woman |

Латвийская певица Саманта Тина намерена принять участие в отборочных турах конкурса "Евровидение-2017" в качестве представительницы Литвы, сообщает портал sejas.tvnet.lv.

Саманта будет участвовать в конкурсе в дуэте с литовским певцом Тадасом Римгайлисом с песней "Tavo oda" -- именно эту композицию Саманта и Тадас спели на литовском телешоу "Звездные дуэты".

Условия отборочного тура на "Евровидении-2017" в Литве предполагают выступления 51-го претендента на протяжении четырех концертов. Выступления оцениваются и экспертами, и зрителями, и международным жюри. Конкурс стартует 7 января.

Напомним, что Саманта заняла первое место на конкурсе "Славянский базар-2012", а также -- 10-е место на "Новой волне 2016", проходившей в Сочи. Певица несколько раз участвовала в латвийских отборах на "Евровидение", но ни разу не победила. В прошлом году Тина дошла до полуфинала, но затем сама отказалась от дальнейшей борьбы.

Фото: MixNews.lv