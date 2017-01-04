Woman |

Наступивший год обещает быть переломным для русской топ-модели Ирины Шейк. Звезда готовится к рождению первенца и смене статуса. По данным СМИ, модель и ее возлюбленный, актер Брэдли Купер, определились с датой свадьбы.

Первенец пары появится на свет весной. А оформить отношения Ирина и Брэдли планируют в конце августа. Как пишет издание "7 Дней", об этом обмолвилась сама Шейк в интервью одному из американских СМИ.

Напомним, голливудский актер и российская модель начали встречаться весной прошлого года. В конце ноября Шейк недвусмысленно намекнула на свое интересное положение, продефилировав на шоу Victoria's Secret в тренче, как бы прикрывающем живот.

В середине декабря папарацци засняли модель с кольцом "на том самом пальце". Украшение с массивным изумрудом и небольшими бриллиантами напоминает кольцо, подаренное принцем Уильямом Кейт Миддлтон в честь помолвки.

По слухам, влюбленные уже определились с именем для малыша. Купер мечтает о дочери, но, разумеется, будет очень рад и сыну. Актер уговорил любимую назвать малыша в честь его покойного отца - Чарльз. Если родится девочка, то одним из ее имен станет Чарли.

Ранее знаменитостей связывали другие "звездные" отношения: Купер встречался с британской топ-моделью Суки Уотерхаус, а Шейк на протяжении пяти лет считалась невестой знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду.