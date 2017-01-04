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По сообщениям западных СМИ, 28-летняя британская певица Адель и ее возлюбленный, 42-летний бизнесмен Саймон Конеки, наконец-то узаконили свои отношения.

Отметим, что пресса довольно часто выдает исполнительницу замуж, однако на этот раз, кажется, журналисты попали в яблочко: папарацци на днях запечатлели Адель и Саймона в Лос-Анджелесе, и на безымянных пальцах обоих были замечены обручальные кольца.

Судя по всему, мечта Адель выйти замуж в Рождество сбылась. Неудивительно, что церемония была тайной: звезда не раз признавалась, что устала от навязчивых папарацци, а свадьбу ранее называла "попойкой для друзей".

Напомним, Адель и Саймон Конеки вместе около пяти лет и уже воспитывают 4-летнего сына Анджело. В конце осени певица заявила, что уходит со сцены на неопределенное время ради рождения второго ребенка. Впрочем, окончательно с музыкой исполнительница расставаться не намерена. "Не рассчитывайте, что сможете так вот запросто от меня избавиться", — произнесла Адель со сцены во время последнего концерта.