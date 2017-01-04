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Российская танцовщица Анастасия Волочкова продолжает радовать своих поклонников эпатажными фото. Но один из последних снимков балерины в Instagram вызвал, мягко говоря, недоумение даже у самых ее горячих фанатов.

Под Новый год Волочкова снова предалась своему хобби -- как известно, балерина любит окунаться в ледяную купель почти так же сильно, как садиться на шпагат.

В этот раз Анастасия решила не снимать весь процесс ныряния на видео, ограничившись снимком, на котором запечатлена стоящей в бочке.

"Ледяная купель -- часть моей жизни. Пребывание во льдах бодрит и снимает напряжение. А в новогодние праздники русская баня и купель уместны в любое время суток", -- подписала снимок танцовщица.

Фото опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 3 2017 в 3:19 PST

Однако поклонники восторга не испытали. "Скучно проводите праздники, однако. Даже дочь сбежала от вас к бабушке!", "Неужели больше нечем заняться, кроме как в корыте этом сидеть сутки напролет?", "Запарила нас уже своей банькой", "Когда ты уже из нее вылезешь???", "Такая спортивная и стройная... Сходила бы в горы или на каток. Почему именно баня?", — прокомментировали подписчики.

Источник: hochu.ua