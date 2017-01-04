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Специалисты в области генеалогии очень вовремя – к долгожданной премьере 4 сезона "Шерлока" - обнаружили родство между исполнителем главной роли Бенедиктом Камбербэтчем и британским писателем Артуром Конаном Дойлом, автором романов о Шерлоке Холмсе.

В результате исследований историки сайта Ancestry.com обнаружили у Камбербэтча и Дойла общего родственника – Джона Гонтского, четвертого сына короля Эдварда III, родившегося в середине XIV века. "Шанс сыграть персонажа, созданного родственником – особенно такого культового персонажа, как Шерлок Холмс – это большая редкость, прокомментировала находку историк Ancestry.com Дженнифер Атли. -- Представьте себе наше удивление, когда мы обнаружили, что связующее звено между Бенедиктом Камбербэтчем и Артуром Конаном Дойлом – представитель британской королевской семьи".

Историки Ancestry.com составили генеалогическое древо, изучив которое в родстве Камбербэтча и создателя "Шерлока Холмса" может убедиться любой желающий.

Источник: popcornnews.ru

Фото: скриншот Ancestry.com