Сменивший пол отчим Ким Кардашьян выпустил линию косметики (3)

фото

Woman | 5 января 2017 года, 09:50

Кейтлин Дженнер — отчим Ким Кардашьян, который сменил пол, — запустила именную линию средств для макияжа M.A.C Caitlyn Jenner совместно с брендом M.A.C.

В коллекцию вошли восемь средств разных тонов: помада и блеск для губ, пудра, тени для век, карандаши для губ и глаз, румяна, а также накладные ресницы. Они уже продаются в избранных магазинах бренда M.A.C и в интернет-магазине.

Брюс Дженнер (так звали Кейтлин до смены пола) — бывший муж Крис Дженнер, матери телезвезды Ким Кардашьян, олимпийский чемпион в десятиборье (1976). Объявил о смене пола в июне 2015 года.

В начале декабря 2016 года Кейтлин Дженнер сообщила о своем желании стать матерью.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 3
Alexander Shvartsberg1 день назад
блевота
Ответить
мммм-1 день назад
-рррразь
Ответить
Pavel Ermilov1 день назад
Ответить