Сменивший пол отчим Ким Кардашьян выпустил линию косметики (3)
Woman | 5 января 2017 года, 09:50
Кейтлин Дженнер — отчим Ким Кардашьян, который сменил пол, — запустила именную линию средств для макияжа M.A.C Caitlyn Jenner совместно с брендом M.A.C.
В коллекцию вошли восемь средств разных тонов: помада и блеск для губ, пудра, тени для век, карандаши для губ и глаз, румяна, а также накладные ресницы. Они уже продаются в избранных магазинах бренда M.A.C и в интернет-магазине.
Брюс Дженнер (так звали Кейтлин до смены пола) — бывший муж Крис Дженнер, матери телезвезды Ким Кардашьян, олимпийский чемпион в десятиборье (1976). Объявил о смене пола в июне 2015 года.
В начале декабря 2016 года Кейтлин Дженнер сообщила о своем желании стать матерью.
Источник: Lenta.ru
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