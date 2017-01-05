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30 декабря ведущая "Дома-2" Ольга Бузова и полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Тарасов завершили развод. Новый год Ольга встретила в статусе только что разведенной женщины, но, похоже, звезда не намерена долго наслаждаться гордым одиночеством.

На днях Бузова оставила несколько смайлов в аккаунте полузащитника испанского клуба "Атлетико Мадрид" Габриэля Фернандеса. По мнению светских обозревателей, таким образом Ольга не только выразила восхищение, но и прозрачно намекнула на свою готовность вновь попробовать наладить личную жизнь.

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Янв 2 2017 в 6:50 PST

Тем временем в своем Instagram ведущая сообщила, что уже вернулась к работе: "Отдохнули, и приступаю к работе. Планы на этот год - грандиозные".

Напомним, незадолго до разводя Ольга признала, что слишком активно выставляла свою жизнь напоказ: "Я настоящая. И когда я люблю, то люблю на весь мир. Наверное, в этом и была моя ошибка, потому что что-то нужно оставлять для себя. Если честно, то мне хочется, чтобы в моей жизни был человек, который, наоборот, будет меня прятать от всех и оберегать. Я этого желаю всем женщинам. Найти настоящего защитника, не полузащитника".