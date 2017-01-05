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Российский певец Сергей Лазарев, незадолго до Нового года признавшийся, что у него есть двухлетний сын, которого он скрывал ото всех, дал интервью российскому журналу Glamour. В нем певец открыто рассказал про свои отношения с женщинами.

Исполнитель объяснил, почему он не торопится с созданием полноценной семьи.

"У меня очень высокая планочка в отношении женщин, -- признался Лазарев. -- Я – перфекционист, и меня может выбить любая мелочь. К тому же я так погружен в работу, что пока не готов взять на себя другую роль. И сейчас у меня мощная волна активности, так что я должен в нее бросить всего себя, чтобы она стала еще мощнее".

В интервью Glamour 33-летний Лазарев также подчеркнул, что с годами решиться на создание семьи сложнее.

"Я уже не мальчик, для кого-то старичок даже. Мне на одной радиостанции так и сказали: "Вы для нас слишком возрастной". Если раньше моими зрителями были девочки-тинейджеры, то сейчас у меня основная аудитория от восемнадцати до тридцати. У многих поклонниц уже дети. Еще среди моих слушателей появилось очень много мужчин".

Сергея Лазарева некоторое время связывали отношения с телеведущей Лерой Кудрявцевой, которые они открыто демонстрировали на вечеринках "Новой волны" в Юрмале.

О том, кто является матерью его сына Никиты, исполнитель не сказал ни слова. Лазарев и ранее подчеркивал, что хочет оградить мальчика от внимания прессы.

"Жизнь публичного человека всегда рассматривается под лупой, вызывает массу разговоров, слухов, обсуждений, часто негативных эмоций и, даже для взрослых и опытных людей, такое повышенное внимание – это сложное испытание, не говоря уже о маленьком ребенке, – написал в соцсетях Лазарев. – Именно поэтому, мной и моей семьей было принято решение сохранить чудесное радостное событие, произошедшее в моей жизни 2.5 года назад, исключительно в кругу семьи, не делав никаких заявлений и объявлений (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. MixNews.lv.)".

"Я ОЧЕНЬ ПРОШУ всех уважать личное пространство моей семьи, меня и моего сына и сохранить наше право на частную жизнь. Спасибо за понимание!" – завершил свое послание поклонникам певец.

Фото: MixNews.lv