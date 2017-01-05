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Ведущая "Дома-2" Ксения Бородина новогодние каникулы проводит в Сочи, радуя своих подписчиков в Instagram снимками с курорта. На днях Ксения дополнила фотоальбом несколькими откровенными видеороликами, снятыми в бане.

Хотя несколько фото Ксении в лыжном костюме собрали приличную порцию комплиментов от поклонников, сама телеведущая не скрывает, что солнце, море и пляж ей ближе, чем снежные склоны Ясной Поляны.

Фото опубликовано borodylia (@borodylia) Янв 3 2017 в 5:46 PST

"Ну я вам хочу сказать, что на пляже конечно проще. Поэтому я обожаю море, океан, - написала в Инстаграме Бородина под видео в полном лыжном обмундировании (орфография и стиль авторские -- прим. MixNews.lv). - Горы красиво, но тяжело. Все это надеть на себя уже достижение, добраться до верха, отстоять все очереди, взять лыжи и сноуборды, сдать обувь, отстоять еще очередь, чтобы подняться и скатиться на две минуты. Где мой белый песочек и шум океана?"

Видео опубликовано borodylia (@borodylia) Янв 2 2017 в 1:04 PST

Чтобы согреться, звезда отправилась в баню. Напарившись, Бородина посидела в бочке с горячей водой, расположенной на улице.

Видео опубликовано borodylia (@borodylia) Янв 4 2017 в 3:21 PST

Фанаты телеведущей не преминули сравнить видео процесса со снимками балерины Анастасии Волочковой, тоже недавно залезшей в бочку, правда не с горячей, а наоборот -- ледяной водой. "Волочкова нервно курит в сторонке", - выразили своё мнение подписчики Бородиной.