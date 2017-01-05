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Таблоид Daily Mail сообщил, что 32-летний британский принц Гарри познакомился с семьей своей возлюбленной, 35-летней американской актрисы Меган Маркл.

В ноябре 2016 года стало известно, что принц Гарри познакомил Меган Маркл со своей семьей. Как оказалось, знакомство принца с родными актрисы состоялось еще раньше. По данным Daily Mail, встреча наследника короны с отцом актрисы Томасом Марклом состоялась около полугода назад в ходе одного из визитов принца в канадский Торонто.

Родной брат Меган рассказал, что отец очень рад отношениям своей дочери и принца (еще бы!). Также он поведал изданию, что возлюбленные очень близки.

Маркл родилась и выросла в Лос-Анджелесе, в семье афроамериканки и белого. Наибольшую известность актрисе принесла роль Рейчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры", в котором Меган снимается с 2011 года.

В сентябре 2011 года Маркл вышла замуж за кинорежиссёра Тревора Энгельсона, с которым встречалась с 2004 года. Пара распалась в мае 2013, в августе того же года Тревор и Меган оформили развод.

В ноябре прошлого года Маркл, сейчас живущая в Торонто, отказалась от финансовой поддержки со стороны бывшего супруга. Тогда же Кенсингтонский дворец подтвердил информацию о том, что Маркл в течение нескольких месяцев состоит в отношениях с принцем Гарри. В заявлении Гарри потребовал от СМИ перестать преследовать Меган и её семью.