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Личные вещи принцессы Дианы неоднократно становились ценным лотом на всевозможных аукционах. В январе 2017 года в Кембридже будет продана серия писем леди Ди к управляющему Букингемского дворца Сирилу Дикмену, который умер в 2012 году.

Также на аукционе будут представлены рождественские открытки Дикмена, лично подписанные для него королевой Елизаветой II, принцами Филиппом и Чарльзом. Сирил Дикмен 50 лет верно служил королевской семье и состоял в дружеских отношениях со многими членами монаршей четы.

Доверительные отношения связывали Сирила Дикмена и с принцессой Дианой. Именно ему она направила одно из первых писем спустя всего пару дней после рождения принца Гарри. В частности, для на аукцион будет выставлено письмо, датированное 20-м сентября 1984 года. В нем леди Ди благодарит Сирила за присланную поздравительную открытку по случаю рождения младшего наследника. Рассказывает она и о реакции двухлетнего Уильяма на новорожденного брата: "Он буквально не отходит от его кроватки, не переставая обнимает и целует малыша, не подпуская к нему ни на шаг даже нас с Чарльзом".

Есть в архивах Сирила Дикмена и более поздние письма, например от 17 октября 1992 года: в нем принцесса Диана жалуется управляющему на скверный характер принца Гарри. По ее словам, у сына серьезные проблемы в школе из-за неудовлетворительного поведения.

Все вещи выставлены на аукцион родственниками покойного Сирила Дикмана.

Предполагается, что личные письма любимицы британского народа станут самым востребованным лотом на предстоящем аукционе. По предварительным подсчетам, они могут проданы за сумму от 300 до 900 фунтов каждое (344-1032 евро).

Источник: elle.ru