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59-летняя поп-певица Мадонна отправилась кататься на лыжах в Швейцарию, где компанию ей составили дети и новый 25-летний бойфренд.

Несколько дней назад звезда опубликовала в соцсетях совместный снимок с сыновьями и дочерьми на фоне заснеженных гор. "Начинаю 2017 год с теми четверыми, которых я люблю больше всего", - написала знаменитость.

Фото опубликовано Madonna (@madonna) Янв 1 2017 в 3:22 PST

Однако вскоре журналисты выяснили, что компанию звезде также составил манекенщик Абубакар Сумахоро. Ранее сообщалось, что у звезды с красавцем из Кот-д'Ивуара довольно бурный роман, но Мадонна вовсе не намерена распространяться о своих отношениях.

Фото опубликовано Madonna (@madonna) Дек 30 2016 в 7:55 PST

По данным Daily Mail, певица вместе с любимыми отлично проводит время. Она катается на лыжах, сноуборде, занимается другими видами спорта, причем достаточно активно. Звезду не раз видели в обществе Сумахоро и по словам очевидцев, певица и манекенщик общаются довольно тепло.

Фото опубликовано Haceinstantes (@haceinstantes) Мар 30 2016 в 2:43 PDT

Отметим, что большинству предыдущих бойфрендов Мадонны не было и 30-ти: например, танцору Брахиму Заибату во время романа с певицей было 25 лет, а манекенщику Хесусу Лусу -- 23 года. Ну а еще поп-икона явно тяготеет к молодым красавцам с экзотическими именами.

Ранее звезда объяснила, почему предпочитает встречаться с парнями гораздо моложе нее. "Большинство мужчин моего возраста женаты, у них есть дети. Это не та категория, которая подходит для свиданий. А меня тянет на авантюры и приключения. У меня сумасшедшая жизнь. Я незамужняя женщина с четырьмя детьми. Попасть в мой мир может человек открытый и готовый к экспериментам. Но с возрастом люди предпочитают вести определенный образ жизни и не склонны к приключениям, как в молодости".