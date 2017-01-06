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Популярная российская певица Анна Семенович отдыхает на Бали и постоянно радует своих поклонников снимками с острова. Одна из самых свежих фотографий певицы разделила ее фанатов на два лагеря.

Следуя последним модным трендам в Instagram, Семенович запечатлела себя без макияжа. Пост, сопровождающий фото, был очень добрым и позитивным.

"Дорогие мои, с Рождеством вас. Я вам хочу пожелать в эти праздничные дни ПЕРЕЗАГРУЗКИ!!! Мы привыкли все время куда-то бежать и перестали замечать красоту жизни, понимать Божественный язык через пушистый белый снег, шум ветра или волнистый океан, а ведь это все для нас, для нашего удовольствия. Нам надо научиться смотреть по сторонам не в поиске людей, которых мы с удовольствием будем сравнивать с собой и осуждать, а в поисках той простой красоты, которую подарила нам Божественная Вселенная, и тогда жизнь заиграет счастливыми красками. Любви всем и добра", – написала Анна (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены -- прим. MixNews.lv).

Однако поклонников певицы больше заинтересовал снимок Семенович без косметики. Большинству подписчиков звезды ее вид не понравился.

Фото опубликовано Анна Семенович (@ann_semenovich) Янв 5 2017 в 11:11 PST

"То ли переела, то ли перекачалась, то ли перепила, опухшая какая", "Ужасная. Не узнала.Pig", – издевались блогеры. Кто-то вообще предположил, что на фото вовсе не Анна Семенович, а Любовь Успенская", "Вылитая Успенская! Все на одно лицо когда умыть", "Да-а-а-а! Не тот Семёныч без косметики, не тот! А на Успенскую действительно смахивает".

Впрочем, нашлись у певицы и защитники. "Мне кажется, или она здесь сама на себя не похожа, в хорошем смысле, похорошевшая такая", "И без косметики красивая!", "Очень красивая и с косметикой, и без", – поддержали исполнительницу подписчики.

Фото опубликовано Анна Семенович (@ann_semenovich) Дек 31 2016 в 3:47 PST

Фото: MixNews.lv, Instagram