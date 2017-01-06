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После ограбления в Париже звезда реалити-шоу Ким Кардашьян на два месяца пропала из соцсетей, но недавно наконец решила выйти из тени. Снимки знаменитости в Instagram свидетельствуют, что слухи о ее разводе с репером Канье Уэстом пока беспочвенны.

Вернуться к активности в соцсетях Ким решила с трогательной семейной фотографии: на первом за долгие месяцы снимке в Instagram Ким изображена с Канье и детьми - сыном Сейнтом и дочерью Норт. Фотография получила более 4 миллионов лайков.

Фото опубликовано Kim Kardashian West (@kimkardashian) Янв 3 2017 в 10:56 PST

Серию идиллических семейных картинок продолжили фото с годовалым сыном Сейнтом и умилительный снимок обоих детей.

Фото опубликовано Kim Kardashian West (@kimkardashian) Янв 4 2017 в 9:54 PST

Фото опубликовано Kim Kardashian West (@kimkardashian) Янв 5 2017 в 9:29 PST

Светские хроникеры полагают, что ссора между Ким и ее мужем улажена, и она продолжить радовать своих подписчиков новыми фотоподробностями своей жизни регулярно. А возможно, вспомнить и о своем желании родить еще одного ребенка.