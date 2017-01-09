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Известная актриса Памела Андерсон посетила благотворительный вечер, устроенный голливудским актером Шоном Пенном. Журналисты и публика с трудом узнали звезду сериала "Спасатели Малибу", которую пластические операции изменили практически до неузнаваемости.

По мнению прессы и блогеров, 49-летняя Андерсон явно воспользовалась услугами пластического хирурга. Причем несколько переборщила, судя по тому, что один глаз блондинки стал меньше другого.

"Красавицу переделали в ничто", "А рот теперь у нее не совсем не закрывается?", "Изменила цвет волос, смыла загар, нет обводки вокруг глаз. Круговую не делала, думаю, просто верхнее веко подрезала", – с ходу определили "эксперты" из интернета.

Впрочем, внимание журналистов сконцентрировалось не только на, по мнению некоторых блогеров, изуродованной Памеле, но и на ее 20-летнем сыне Брэндоне. Пока одни ругали Андерсон за излишнее стремление остановить старение, другие восхищались внешностью ее старшего сына.

Незаурядную внешность парня отметили и профессионалы модельного бизнеса. Недавно молодой человек снялся для рекламы новой коллекции известного бренда.