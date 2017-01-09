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Новость о том, что у 33-летнего Сергея Лазарева есть сын, шокировала его поклонников. Два с половиной года певец тщательно скрывал, что стал отцом. Но на днях он опубликовал в соцсети первый совместный снимок с маленьким Никитой.

Артист поздравил поклонников со светлым праздником и пожелал всего самого доброго.

"С наступающим Рождеством Христовым всех вас, дорогие мои друзья!! Мира, добра, счастья и любви!" — написал под кадром Лазарев. За несколько часов фото (на котором, правда, видны лишь ноги малыша в смешных ботинках со смайлами) набрало более 80 тысяч "лайков".

Фото опубликовано Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Янв 6 2017 в 7:51 PST

Подписчики Сергея не перестают гадать, кто же все-таки родил ему первенца. Многие считают, что спутница певца, ставшая мамой его сына, — человек не из шоу-бизнеса и не хочет славы. Другие же уверены, что малыша Лазареву родила суррогатная мать.

Сергея Лазарева некоторое время связывали отношения с телеведущей Лерой Кудрявцевой, которые они открыто демонстрировали на вечеринках "Новой волны" в Юрмале.

Сам Сергей просит уважать его право на личную жизнь.

"Так случилось, что широкой общественности стало известно это сокровенное событие моей личной жизни. И сейчас уже появилось огромное количество публикаций, домыслов, додумок и сплетен. Дабы не плодить их еще больше, хочу официально подтвердить, что я действительно счастлив вот уже 2,5 года быть папой и воспитывать сына", – признался Лазарев в соцсетях.

И добавил: "Я ОЧЕНЬ ПРОШУ всех уважать личное пространство моей семьи, меня и моего сына и сохранить наше право на частную жизнь. Спасибо за понимание!".

Фото опубликовано Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Дек 31 2016 в 5:38 PST

Сергей Лазарев с певицей Верой Брежневой.

Также певец недавно сообщил, что в ближайшее время не планирует создавать семью. "У меня очень высокая планочка в отношении женщин, -- признался Лазарев. -- Я – перфекционист, и меня может выбить любая мелочь. К тому же я так погружен в работу, что пока не готов взять на себя другую роль. И сейчас у меня мощная волна активности, так что я должен в нее бросить всего себя, чтобы она стала еще мощнее".