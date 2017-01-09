Поцелуй двух актеров на "Золотом глобусе" шокировал публику (4)

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Woman | 9 января 2017 года, 12:20

В Интернете набирает популярность короткий ролик, главными героями которого стали два голливудских актера - Эндрю Гарфилд и Райан Рейнольдс, от избытка чувств поцеловавшиеся на церемонии вручения премий "Золотой глобус". Причем законная супруга Райана, сидящая рядом актриса Блейк Лайвли, лишь посмеялась.

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Райан Рейнольдс с женой, актрисой Блейк Лавли.

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Эндрю Гарфилд.

Отметим, что поцелуй двух голливудских актеров весьма непросто разглядеть на видео. Это происходит в самом начале ролика, смотреть следует налево, в зрительный зал.

Оба актера -- сторонники традиционных сексуальных отношений. "Звезда "Человека-паука" Эндрю Гарфилд встречался с актрисой Эммой Стоун, а Рейнольдс, звезда "Дэдпула" Райан Рейнольдс был женат на актрисе Скарлетт Йоханссон, в 2010-м году расстался с ней, а в 2012-м женился на Блейк Лавли.

Фото: скриншот YouTube

Источник: ДНИ.РУ
Комментарии 4
Мда 9 часов назад
Фу! Противно!
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Vera Gunkova 7 часов назад
Да прям шокировал.....каждый второй....
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ёжик 8 часов назад
ой. перестаньте. от радости и избытка чувств обнялись с тем кто был рядом. это говорит что ничего человеческого им не чуждо
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