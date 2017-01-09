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В Интернете набирает популярность короткий ролик, главными героями которого стали два голливудских актера - Эндрю Гарфилд и Райан Рейнольдс, от избытка чувств поцеловавшиеся на церемонии вручения премий "Золотой глобус". Причем законная супруга Райана, сидящая рядом актриса Блейк Лайвли, лишь посмеялась.

Райан Рейнольдс с женой, актрисой Блейк Лавли.

Эндрю Гарфилд.

Отметим, что поцелуй двух голливудских актеров весьма непросто разглядеть на видео. Это происходит в самом начале ролика, смотреть следует налево, в зрительный зал.

Оба актера -- сторонники традиционных сексуальных отношений. "Звезда "Человека-паука" Эндрю Гарфилд встречался с актрисой Эммой Стоун, а Рейнольдс, звезда "Дэдпула" Райан Рейнольдс был женат на актрисе Скарлетт Йоханссон, в 2010-м году расстался с ней, а в 2012-м женился на Блейк Лавли.

Фото: скриншот YouTube