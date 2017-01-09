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Через три месяца после громкого ограбления звезды американского реалити-шоу Ким Кардашьян на Неделе моды в Париже полиция Франции задержала 16 фигурантов уголовного дела.

В ходе спецоперации несколько злоумышленников были задержаны в различных районах страны утром 9 января. Нескольких преступников удалось найти благодаря следам ДНК, оставленным на месте преступления.

"Спецоперация была проведена сотрудниками отдела по борьбе с бандитизмом полиции Парижа (BRB). Уголовное дело открыто по статье "Вооруженный грабеж организованной бандой, похищение и преступный сговор", — сообщают французские СМИ.

Предварительное содержание подозреваемых под стражей может длиться до 96 часов, затем злоумышленники, вероятно, будут арестованы.

Некоторые из задержанных по делу Кардашьян хорошо известны полиции из-за криминального прошлого с разбоями и грабежами. Среди них есть и преступники, достигшие 60-летнего возраста.

Подъезд элитной резиденции в Париже, в которой произошло ограбление.

Пока задержанные находятся под стражей, полиция продолжает поиск украденных драгоценностей. На данный момент неизвестно, продали ли грабители драгоценности Кардашьян или нет. Часть из них грабители попросту потеряли при бегстве с места преступления. Именно это помогло выйти на некоторых участников группировки.

"Когда грабители бежали, то оставили после себя несколько улик, в том числе отпечатки пальцев и следы ДНК, которые были найдены на месте преступления. Также на одной из улиц гангстер обронил полиэтиленовый пакет с драгоценностями. Поднимая подвеску, он забыл на месте кулон, который позже поднял один из прохожих", — сообщила полиция.

Напомним, инцидент произошел 3 октября 2016 года. 35-летняя Ким Кардашьян находилась в резиденции в 8-м округе Парижа, рядом с церковью Мадлен. В этом элитном отеле часто останавливаются звезды.

Ночью, предположительно около 2.30, грабители проникли в здание и сковали наручниками охранника. Двое мужчин в масках и в полицейской форме (по другим источникам их было пятеро) ворвались в номер Кардашьян. Налетчики начали угрожать звезде оружием, затем связали ее и заперли в ванной.

Как сообщил представитель полиции, грабители унесли с собой два мобильных телефона и драгоценности Кардашьян общей стоимостью $11 млн: коробку с украшениями на $6,7 млн и кольцо стоимостью $4,5 млн.

Фото опубликовано Kim Kardashian West (@kimkardashian) Сен 29 2016 в 12:40 PDT

Украденное у Ким кольцо -- подарок мужа.

Представитель Кардашьян тогда заверил прессу, что звезда реалити-шоу физически не пострадала, хотя и находится в глубоком шоке. Остается неизвестным, где в момент ограбления находились дети Кардашьян и Уэста: трехлетняя Норт и десятимесячный Сейнт.

Шокированная звезда покинула Францию в первой же половине дня, последовавшего за ограблением.

Звезда никак не комментировала произошедшее, но недавно в тизере ее предстоящего реалити-шоу, которое будет транслироваться в январе, появились кадры с изображением Ким, со слезами в голосе говорящей: "Они собирались стрелять мне в спину, не было никакого выхода".