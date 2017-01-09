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Несмотря на большую популярность, о личной жизни звезды "Вечернего Урганта" Аллы Михеевой до недавнего времени было известно немного. Однако, похоже, эта тайна раскрыта.

Недавно автор "Острого репортажа" начала делиться в соцсетях совместными снимками с любимым. Избранником звезды стал бизнесмен Тимофей Майоров.

Фото опубликовано Алла Михеева (@allamikheeva) Янв 2 2017 в 2:49 PST

На новогодние каникулы пара отправилась вместе в Куршевель, чтобы покататься на лыжах. Днем пара осваивала лыжню, а вечером прекрасно проводила время в компании друзей. В качестве места своего проживания влюбленные выбрали фешенебельный отель в самой престижной части Куршавеля - Les Trois Vallées. Номер в гостинице здесь обходится в сумму свыше 4 600 евро в сутки. Но, судя по всему, парочка решила себе ни в чем не отказываться и, если уж отдыхать, то с комфортом.

Фото опубликовано Алла Михеева (@allamikheeva) Янв 2 2017 в 8:06 PST

Надо отметить, что Тимофей Майоров уже попадал под пристальное внимание прессы, когда семь лет назад ухаживал за ведущей "Дома-2" Ольгой Бузовой. Майоров стал вторым мужчиной после участника телешоу Романа Третьякова, с которым у Ольги Бузовой был публичный роман.

Фото опубликовано Алла Михеева (@allamikheeva) Янв 2 2017 в 3:02 PST

Правда, отношения Майорова и Бузовой оказались омрачены мутной историей с пропажей иномарки. Когда Тимофей заявил о пропаже своего BMW X5, в показаниях его, Бузовой и их соседей появились нестыковки. Тогда возникла версия, что пропажа машины была аферой с целью получения страховки. Впрочем, договориться с правоохранительными органами удалось миром. Сейчам Майоров, являющийся гражданином Финлядии, управляет компанией по строительству деревянных домов.

Фото: Mixnews, Instagram