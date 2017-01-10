Фото "18+": солистка группы Serebro в очередной раз шокировала подписчиков (3)
В социальной сети Instagram на страничке фанатов группы "Серебро" появилось фото полностью обнаженной солистки Ольги Серябкиной. Автор снимка, на котором демонстрируются упругие ягодицы певицы, подписал его так: "Доброе утро".
Однако фото вызвало настоящую бурю в соцсетях.
Часть подписчиков певицы обрадовались откровенным снимкам, но нашлись и те, кто обвинил ее в "глупом голом пиаре". Так, одни подписчики поинтересовались у своего кумира, кто снимал ее пятую точку, другие же указали на чрезмерную любовь Серябкиной к голым снимкам.
"А что, теперь у нас голой позировать на всю страну стало круто?! Это же б---и, а не бабы! Она ведь будущая мать, ради этих лайков наверное скоро огурец в ж--у засунет!", "Уже не знают как внимание привлечь", — возмутились подписчики (стиль и орфография авторов сохранены -- прим. Mixnews).
Тем не менее, нашлись и те, кто отметил отличную фигуру Серябкиной, "которую не стыдно демонстрировать".
Была уверена до этого, что они поют.
С хвостом черненькая двигается хорошо, выглядит хорошо, но абсолютно не поет.
Осипший голос хрип и в ноты не попадает, нет слуха. Кастинг в дурацком
нижнем белье из сэкс- шопа показал правду. Значит есть кто-то, кто поет вместо нее и все идет под фанеру.