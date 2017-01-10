Фото "18+": солистка группы Serebro в очередной раз шокировала подписчиков (3)

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Woman | 10 января 2017 года, 09:23

В социальной сети Instagram на страничке фанатов группы "Серебро" появилось фото полностью обнаженной солистки Ольги Серябкиной. Автор снимка, на котором демонстрируются упругие ягодицы певицы, подписал его так: "Доброе утро".

Однако фото вызвало настоящую бурю в соцсетях.

Часть подписчиков певицы обрадовались откровенным снимкам, но нашлись и те, кто обвинил ее в "глупом голом пиаре". Так, одни подписчики поинтересовались у своего кумира, кто снимал ее пятую точку, другие же указали на чрезмерную любовь Серябкиной к голым снимкам.

Доброе утро #serebro #seryabkina #molly

A photo posted by for sweet Molly (@forsweetmolly) on

"А что, теперь у нас голой позировать на всю страну стало круто?! Это же б---и, а не бабы! Она ведь будущая мать, ради этих лайков наверное скоро огурец в ж--у засунет!", "Уже не знают как внимание привлечь", — возмутились подписчики (стиль и орфография авторов сохранены -- прим. Mixnews).

Тем не менее, нашлись и те, кто отметил отличную фигуру Серябкиной, "которую не стыдно демонстрировать".

Источник: TOPnews
Комментарии 3
фанера все4 часа назад
у Малахова показывали участниц Виагры.
Была уверена до этого, что они поют.
С хвостом черненькая двигается хорошо, выглядит хорошо, но абсолютно не поет.
Осипший голос хрип и в ноты не попадает, нет слуха. Кастинг в дурацком
нижнем белье из сэкс- шопа показал правду. Значит есть кто-то, кто поет вместо нее и все идет под фанеру.
1
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Крик4 часа назад
Ну не +++, а просто скромный плюсик, с другой стороны у большинства женщин и такого явно нет.
3
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Крик3 часа назад
Был такой певец - Женя Белоусов, тот кто пел про короткое лето, дерзкий, наглый, бабы плющались от него в 90-х. Оказалось что только рот и открывал, а с похмела иногда про рот забывал, но глупым бабам было похрену, так тогда зарабатывались миллионы на дураках, сейчас скромнее, но сотни тысячь по любому.
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