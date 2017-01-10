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В социальной сети Instagram на страничке фанатов группы "Серебро" появилось фото полностью обнаженной солистки Ольги Серябкиной. Автор снимка, на котором демонстрируются упругие ягодицы певицы, подписал его так: "Доброе утро".

Однако фото вызвало настоящую бурю в соцсетях.

Часть подписчиков певицы обрадовались откровенным снимкам, но нашлись и те, кто обвинил ее в "глупом голом пиаре". Так, одни подписчики поинтересовались у своего кумира, кто снимал ее пятую точку, другие же указали на чрезмерную любовь Серябкиной к голым снимкам.

Доброе утро #serebro #seryabkina #molly A photo posted by for sweet Molly (@forsweetmolly) on Jan 8, 2017 at 7:54pm PST

"А что, теперь у нас голой позировать на всю страну стало круто?! Это же б---и, а не бабы! Она ведь будущая мать, ради этих лайков наверное скоро огурец в ж--у засунет!", "Уже не знают как внимание привлечь", — возмутились подписчики (стиль и орфография авторов сохранены -- прим. Mixnews).

Тем не менее, нашлись и те, кто отметил отличную фигуру Серябкиной, "которую не стыдно демонстрировать".