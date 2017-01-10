Woman |

9 января в интернете появилась петиция, адресованная генеральному продюсеру Первого канала Константину Эрнсту, с просьбой исключить из последующих праздничных шоу Аллу Пугачеву.

В этом году на Первом канале в Новый год был показан эфир с участием Аллы Пугачевой, Максима Галкина и Филиппа Киркорова. Такой состав вызвал негодование у жителя Ростова-на-Дону Вадима Манукяна. Он создал обращение в адрес Константина Эрнста с просьбой поменять программу новогоднего эфира в 2018 году. В настоящее время петицию подписало более 90 тысяч человек.

"Все уже потихоньку свыклись с вашим "Давай поженимся", но когда вы запустили эту передачу в декабре вместо хоккейного матча "Кубка Первого канала" с участием сборной России и мотивировали это низкими рейтингами хоккейных баталий, мне кажется, что это было вашей стратегической ошибкой! А то, что происходило в вашем новогоднем эфире, — это уже просто за гранью! Почему особо выделил новогодний эфир "Первого канала"? Потому что он, на мой взгляд, стал по качеству значительно проигрывать себе же прошлых годов. Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом "В гостях у примадонны". Почитайте десятки тысяч комментариев под петицией и убедитесь в этом сами!" — гласит обращение.

Напомним, что ранее все новогодние шоу российских телеканалов резко осудил композитор и продюсер Максим Фадеев, назвавший праздничные передачи "погружением в ад".

Фото: Mixnews.lv