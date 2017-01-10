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Незадолго до официального расторжения брака ведущей "Дома-2" Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова в таблоидах появились сплетни о романе спортсмена с моделью Анастасией Костенко.

Пресса сообщила, что обладательница титула "Вторая вице-мисс Россия — 2014" и полузащитник встречаются уже несколько месяцев, и отношения у них серьезные. Настолько серьезные, что Дмитрий снял для возлюбленной квартиру в Москве.

Фото опубликовано [643 к].️Дмитрий Тарасов️ (@tarasov23_official) Окт 29 2016 в 7:59 PDT

Дмитрий Тарасов с уже бывшей женой Ольгой Бузовой.

После развода слухи усилились, так как Тарасов подписался на аккаунт Костенко в Instagram, а она, в свою очередь, -- на аккаунт одной из родственниц спортсмена.

Фото опубликовано anastasiakostenko (@_anastasia_kostenko__) Авг 19 2016 в 3:18 PDT

Анастасия Костенко.

Теперь же появились слухи о беременности девушки. По данным "Комсомольской правды", подписчики Анастасии в соцсетях заметили изменения в фигуре модели. На днях Костенко предпочла закрыть аккаунт.

Если слухи подтвердятся, то Тарасов станет отцом во второй раз. Сейчас спортсмен растит шестилетнюю дочь Ангелину, рожденную в первом браке с Оксаной Пономаренко.

Фото опубликовано [643 к].️Дмитрий Тарасов️ (@tarasov23_official) Авг 18 2016 в 4:06 PDT

Дмитрий Тарасов с дочерью.

Впрочем, Ольга Бузова тоже старается не скучать. Недавно она недвусмысленно намекнула на готовность к новым отношениям.