СМИ: новая подруга бывшего мужа телеведущей Ольги Бузовой ждет ребенка
Незадолго до официального расторжения брака ведущей "Дома-2" Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова в таблоидах появились сплетни о романе спортсмена с моделью Анастасией Костенко.
Пресса сообщила, что обладательница титула "Вторая вице-мисс Россия — 2014" и полузащитник встречаются уже несколько месяцев, и отношения у них серьезные. Настолько серьезные, что Дмитрий снял для возлюбленной квартиру в Москве.
Дмитрий Тарасов с уже бывшей женой Ольгой Бузовой.
После развода слухи усилились, так как Тарасов подписался на аккаунт Костенко в Instagram, а она, в свою очередь, -- на аккаунт одной из родственниц спортсмена.
Анастасия Костенко.
Теперь же появились слухи о беременности девушки. По данным "Комсомольской правды", подписчики Анастасии в соцсетях заметили изменения в фигуре модели. На днях Костенко предпочла закрыть аккаунт.
Если слухи подтвердятся, то Тарасов станет отцом во второй раз. Сейчас спортсмен растит шестилетнюю дочь Ангелину, рожденную в первом браке с Оксаной Пономаренко.
Дмитрий Тарасов с дочерью.
Впрочем, Ольга Бузова тоже старается не скучать. Недавно она недвусмысленно намекнула на готовность к новым отношениям.