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Блогер Наталья Горчакова, экс-супруга российского исполнителя Стаса Пьехи, поделилась со своими подписчиками в соцсетях снимками с отдыха на Бали, сопроводив их двусмысленным хэштегом, сообщает Life.ru.

Наталья новогодние каникулы проводит на "сказочном Бали" (цитата из Instagram молодой женщины). В окружении девственной природы на побережье Индийского океана Горчакова постигает дзен и постоянно делится философскими постами. Но интернет-аудитории пришлись по вкусу вовсе не загадочные тексты Натальи, а её двусмысленный хэштег #сказочноебали.

Фото опубликовано Natalia Knyaginya (@knyaginya) Янв 9 2017 в 10:00 PST

Фото опубликовано Natalia Knyaginya (@knyaginya) Янв 7 2017 в 5:12 PST

Скриншот публикации девушки в течение суток заполонил ленты соцсетей, пользователи Интернета публикуют свои снимки, сопровождая их придуманным Натальей хэштегом.

По сведениям прессы, Стас Пьеха и Наталья Горчакова оформили отношения в сентябре 2014 года. Горчакова -- выпускница Санкт-Петербургского института культуры и искусства, работала моделью и диджеем. Несмотря на рождение сына Петра, пара распалась. Наталья живет в Москве (и, по слухам, с другим мужчиной), а Cтас -- в Санкт-Петербурге.

Фото опубликовано Natalia Knyaginya (@knyaginya) Окт 23 2016 в 2:08 PDT