Хэштег бывшей жены Стаса Пьехи "#сказочноебали" вызвал ажиотаж в соцсетях (2)

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Woman | 10 января 2017 года, 15:35

Блогер Наталья Горчакова, экс-супруга российского исполнителя Стаса Пьехи, поделилась со своими подписчиками в соцсетях снимками с отдыха на Бали, сопроводив их двусмысленным хэштегом, сообщает Life.ru.

Наталья новогодние каникулы проводит на "сказочном Бали" (цитата из Instagram молодой женщины). В окружении девственной природы на побережье Индийского океана Горчакова постигает дзен и постоянно делится философскими постами. Но интернет-аудитории пришлись по вкусу вовсе не загадочные тексты Натальи, а её двусмысленный хэштег #сказочноебали.

Скриншот публикации девушки в течение суток заполонил ленты соцсетей, пользователи Интернета публикуют свои снимки, сопровождая их придуманным Натальей хэштегом.

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По сведениям прессы, Стас Пьеха и Наталья Горчакова оформили отношения в сентябре 2014 года. Горчакова -- выпускница Санкт-Петербургского института культуры и искусства, работала моделью и диджеем. Несмотря на рождение сына Петра, пара распалась. Наталья живет в Москве (и, по слухам, с другим мужчиной), а Cтас -- в Санкт-Петербурге.

Источник: L!FE.ru
Комментарии 2
шустрый 11 часов назад
Пацанчик классный,остальное,так себе....
3
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О, какая новость! мат в сетях. 11 часов назад
Одна дура пробел не поставила. И еще 1887 дурам понравилась данная комбинация. Неужели так оскудоумели, что больше нечего написать, кроме режущих глаз заголовков?
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