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Родившуюся в Риге и живущую в Москве актрису Агату Муцениеце, жену актера Павла Прилучного, осудили за съемки в клипе группы "Хлеб", известной шутливыми, но провокационными видео.

9 января на канале ТНТ стартовал показ сериала "Гражданский брак". Главные роли в нем сыграли Агата Муцениеце и солист группы "Хлеб" Денис Кукояка. Перед стартом нового проекта группа "Хлеб" представила клип на композицию "Пойдем ко мне". В съемках видео была задействована Агата.

Фото опубликовано Денис Кукояка (@denisque) Янв 6 2017 в 4:40 PST

По сюжету клипа молодой парень не может понять, каким образом заинтересовать красивую девушку, однако позднее его осеняет гениальная идея. Он решает осуществить ее мечту, а мечта на данный момент заключается в том, что блондинка... хочет в туалет.

Ролик, набравший более миллиона просмотров на YouTube, получил крайне неоднозначные отзывы зрителей. Нескольким тысячам человек видео не пришлось по вкусу. Они осудили очередное творение кумиров Интернета, найдя его чересчур пошлым и антиэстетическим. "Неинтересно и неоригинально и про д***. Вывод – не смотреть это д***", "Как только Агата согласилась в таком сниматься?", "И тут из моих ушей полилась кровь", "А мне интересна реакция Павла Прилучного на клип", "Слушать противно", – писали те, кому не понравился клип.

Фото опубликовано Денис Кукояка (@denisque) Янв 9 2017 в 3:23 PST

В то же время другие комментаторы ролика от души посмеялись и по достоинству оценили шутки Кукояки и его товарищей. Они сравнили их творчество с тем, что делает американская комедийная группа The Lonely Island, в разное время сотрудничавшая с Натали Портман, Ники Минаж, Полом Маккартни, Джастином Тимберлейком, Рианной и другими зарубежными суперзвездами. "Странно, что люди не понимают стеб", "Неужели кто-то серьезно отнесся к этому клипу?", "Пересмотрел видео несколько раз", "Ребята, кто не знаком со спецификой юмора "Хлеба", не смотрите", – пишут те, кому клип пришелся по душе.

У вас есть возможность составить собственное мнение о клипе, только учтите, что он содержит нецензурную лексику.

Источник: newstes.ru