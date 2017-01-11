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Полиция обнаружила наличные деньги, украденные у Ким Кардашьян, сообщает французское издание Le Figaro, ссылаясь на источники, близкие к расследованию. Речь идет о внушительной сумме – примерно 300 тысячах евро, которые нашли при обысках в понедельник, 9 января, когда по подозрению в ограблении звезды были задержаны 16 человек.

Пожалуй, это обстоятельство должно хоть немного осчастливить Кардашьян и "подсластить пилюлю". Однако в отношении украденных драгоценностей общей стоимостью в 8,5 миллионов евро полиция настроена пессимистично. Как полагают служители закона, обнаружить "ювелирку" не удастся.

Напомним, в 2016 году в Париже, куда Кардашьян приехала на Неделю моды, вооруженные люди несколько часов удерживали звезду реалити-шоу в заложниках. В результате налета у знаменитости пропали драгоценности на сумму не менее десяти миллионов долларов. В столицу Франции она приехала с матерью и сестрами. Кардашьян так сильно испугалась, что, вернувшись в Америку, спряталась дома и не покидала его на протяжении долгого времени.

Сама Ким уверена, что причиной преступления стало кольцо с огромным драгоценным камнем за 4,5 миллиона долларов, а также другие драгоценности, которыми она регулярно хвасталась в соцсетях.

Фото опубликовано Kim Kardashian West (@kimkardashian) Сен 29 2016 в 12:40 PDT

Кстати, упомянутое выше кольцо подарил сексапильной брюнетке ее муж Канье. Узнав о пропаже, щедрый рэпер решил утешить Ким и предложил купить ей такое же, однако Кардашьян наотрез отказалась.