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На днях в восточных СМИ появилась новость о том, что чета Клуни готовится к пополнению. Якобы уже весной у Амаль и Джорджа должна родиться двойня.

Представители юриста и ее мужа на слухи никак не реагировали, но когда 9 января пара все-таки вышла в свет, все стало очевидно. У невероятно стройной Амаль, которую в прошлом году подозревали в анорексии, вдруг появился живот, который не получилось скрыть даже под свободным платьем Dolce & Gabbana с пестрым цветочным принтом. Впрочем, звезда, кажется, и не стремилась спрятать округлившиеся формы.

Фото опубликовано Revista ¡HOLA! (@holacom) Янв 10 2017 в 3:29 PST

Теперь осталось только дождаться официального подтверждения новости о грядущем пополнении в семействе Клуни.

Напомним, что один из самых закоренелых холостяков Голливуда женился на адвокате Амаль Аламуддин в сентябре 2014 года. По слухам, желание Амаль иметь ребенка и ее неудачные попытки забеременеть чуть не довели семью до развода. Надеемся, что теперь все будет хорошо.