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Алла Пугачева отреагировала на нападки россиян, возмущенных новогодней сеткой "Первого канала", которую якобы безраздельно заняла Примадонна и "ее свита".

В ответ на критические отзывы в свой адрес и появившееся в интернете обращение к руководству телеканала с просьбой убрать Пугачеву из праздничных эфиров, певица опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлена с супругом, юмористом Максимом Галкиным. Оба на снимке довольно улыбаются.

Фото опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Янв 10 2017 в 8:27 PST

"Ну что, злопыхатели, возбудились? Это прекрасно!!! Значит жизнь продолжается. А сила моя в любви и поддержке поклонников. Еще раз убедиться в этом настоящее счастье", – написала Примадонна (орфография и стиль авторов здесь и далее сохранены -- прим. Mixnews).

Отметим, что не остались в стороне от скандала и коллеги Пугачевой. К примеру, близкий и давний друг Аллы, композитор и поэт Игорь Николаев опубликовал в своем аккаунте совместное фото с артисткой и подписал его дружественными словами: "МЫ ЗА ПУГАЧЕВУ!!! ...почему-то вспомнился Евг. Евтушенко: "Вы всегда плюёте, люди, в тех, кто хочет вам добра!" Лучшие песни АЛЛЫ всегда несли Добро и Любовь, и, даст Бог, будут нести еще долго!"

Фото опубликовано Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) Янв 10 2017 в 10:07 PST

Кстати, на снимке с надписью "Мы за Аллу!" виден и композитор Раймонд Паулс.

Продюсер Иосиф Пригожин также прокомментировал ситуацию: "Если руководство "Первого канала" приняло решение, что у них является ключевым артистом Алла Пугачева – значит, это решение "Первого канала". Оно обсуждению не подлежит. Это может нравиться или не нравиться. В данном случае, если кому-то не нравится, тот переключает на другой канал. Сегодня про Пугачеву напишут, завтра еще про кого-то. Вот когда они будут руководить каким-нибудь каналом, тогда пусть и определяют, кому быть в эфире, а кому нет. Пусть придут и поуправляют. А то у нас слишком много диванных советчиков".

В свою очередь, многолетний директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова разместила в интернете альтернативное обращение все к тому же Первому каналу. "Мы, нижеподписавшиеся, просим не сокращать присутствие Аллы Борисовны в эфире ведущего федерального канала страны. Существует немалая группа людей, которая всегда рада появлению Аллы Борисовны в программах вашего канала, в том числе и новогодних. Алла Пугачева – ярчайшая личность современности, любимая миллионами людей певица, ее творчество уже стало национальным достоянием страны. Требования в духе "убрать Пугачеву из эфира" выглядят просто нелепой вкусовщиной", -- гласит петиция.

Фото: Mixnews, Instagram