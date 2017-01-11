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В жизни американской светской львицы и звезды реалити-шоу Ким Кардашьян явно наступила черная полоса. Не успела звезда порадоваться возвращенным ей французской полицией 300 тысячам евро, как ее снова ограбили.

На сей раз нападению подвергся магазин DASH, которым владеет Кардашьян.

Вызов на кнопку полицейского участка в Мелроуз Плейс поступил в 2.22 ночи 9 января. Подозреваемая описывается как темнокожая женщина около 30 лет с бритой головой. Из магазина были украдены товары на сумму 1 600 долларов (1492 евро).

Ким Кардашьян и ее семья уже знают об инциденте и находятся в шоке от стечения обстоятельств. Первое, что Ким спросила, услышав об ограблении, не пострадал ли кто-то из сотрудников, сообщают источники.

Напомним, 9 января французская полиция арестовала 17 (по другой версии -- 16) человек, причастных к ограблению Ким Кардашьян, которое произошло в Париже 3 октября 2016 года. Как сообщила радиостанция Europe 1, аресты произошли рано утром в разных районах Франции: в Париже, Приморской Сене и Приморских Альпах. Известно, что грабители оставили на месте преступления следы ДНК. Один из преступников обронил пакет с украденными ювелирными изделиями. Собрав рассыпавшиеся драгоценности, вор не заметил одно украшение, - по следам на нем полицейские вычислили грабителей.

В числе задержанных - 72-летний Пьер Би, предполагаемый главарь группировки. Его напарникам 60, 50 лет и 23 года. Они, как пишут иностранные СМИ, давно находятся под подозрением полиции. Кроме того, одним из подозреваемых оказался 27-летний водитель лимузина, которого наняла сама Ким на время своего пребывания в Париже.

Источник: ru.hellomagazine.com