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Вот уже два года в прессе ходят слухи о романе обладательницы титула "Вице-мисс Россия 2014", 20-летней Анастасии Решетовой и 33-летнего рэпера Тимати. Сами знаменитости информацию не подтверждают, но и не отрицают. Поэтому поклонники пары пытаются самостоятельно вычислить, что происходит в их личной жизни.

10 января Тимати добавил в микроблог фото с поднятым средним пальцем и подписал его: "Винни Пух не хотел жениться, но мысль о медовом месяце просто сводила его с ума".

Фото опубликовано Black Star (@timatiofficial) Янв 10 2017 в 4:00 PST

В свою очередь, Анастасия Решетова похвасталась полученным ею кольцом с огромным бриллиантом, которое она, правда, носит на европейский манер -- на безымянном пальце левой, а не правой руки.

Фото опубликовано Anastasia Reshetova (@volkonskaya_reshetova) Янв 2 2017 в 10:25 PST

Журналисты также выяснили, что пара некоторое время назад улетела в Нью-Йорк. Соединив все факты, поклонники Тимати и представители прессы пришли к выводу, что он тайно женился, а поездка в США -- свадебное путешествие новоиспеченных мужа и жены.

Напомним, в 2014 году Тимати стал отцом – у него родилась дочь, матерью девочки является модель Алена Шишкова. Пока этот ребенок у артиста единственный.

Фото опубликовано Alena Shishkova (@missalena.92) Янв 7 2017 в 11:03 PST

Алена Шишкова.

С Анастасией Решетовой певец познакомился, когда ее пригласили для участия в съемках клипа на его песню. Тимати долго не афишировал своих отношений с молоденькой студенткой-моделью, но осенью прошлого года появился вместе с ней на премии "Человек года" по версии журнала GQ, подтвердив тем самым, что они вместе.

Интересно, что на церемонии присутствовала и бывшая подруга рэпера, но Тимати не растерялся и сделал снимок сразу с обеими девушками.