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Друзья и поклонники Анджелины Джоли и Брэда Питта, которые последние несколько месяцев вели отчаянную борьбу за опеку над детьми в ходе своего развода, удивлены и обрадованы неожиданной новостью. Как стало известно, разводящимся супругам неожиданно удалось прийти к соглашению. Об этом сообщил интернет-сайт people.com.

Эта новость стала большим сюрпризом, ведь еще совсем недавно «боевые действия» между ними шли полным ходом. Джоли, при помощи своей команды юристов, делала все, чтобы дискредитировать своего супруга в глазах публики. А Питт обвинял ее в том, что она использует детей, как оружие против него, и наносит прямой ущерб интересам их «чад»… И вот теперь Питт и Джоли вдруг опубликовали совместное заявление, в котором сообщается: они оба подписали договор, согласно которому отныне будут действовать «единым фронтом» в интересах своих детей! С целью защиты их интересов они договорились засекретить все дальнейшие сведения о своем разводе и ускорить его завершение.

Таким образом, все документы, которые они подпишут в ходе судебного процесса, будут закрыты для посторонних. Так что пресса, скорее всего, так и не узнает, чем именно завершился их развод. Если, конечно, не приключится какая-нибудь непредвиденная утечка информации.

Почему именно Анджелина и Брэд предприняли подобные меры только сейчас, то есть почти четыре месяца спустя после объявления о решении развестись остается загадкой. На этот счет можно только строить предположения.

По версии репортеров некоторых зарубежных СМИ, в том числе интернет-издания hollywoodlife.com, супруги были вынуждены пойти на такой шаг, так опасались возможного разглашения компромата, которым оба располагают друг на друга. У Питта, как утверждают, есть записи бесед с психотерапевтом, в которых речь идет о психически нестабильном поведении Анджелины. А Джоли, в свою очередь, угрожала рассказать всем о том, как Питт, якобы, плохо обращался с детьми и долгое время злоупотреблял алкоголем. До известного момента, никто из них не верил, что эти угрозы, на самом деле, могут быть приведены в исполнение. Но когда Питт, хранивший долгое время молчание, начал открыто выступать против Джоли, у нее и ее команды возникло опасение, что он может пойти и дальше. И Анджелина предпочла заключить с Брэдом соглашение.