СМИ: топ-модель ждет ребенка от актера Джейсона Стэтхема
Woman | 12 января 2017 года, 11:10
В издании The Mail On Sunday Diary появилась информация о беременности топ-модели Рози Хантингтон-Уайтли, подруги известного актера Джейсона Стэтхема.
Как рассказал журналистам приближенный к паре источник, Рози Хантингтон-Уайтли уже начала скупать одежду для беременных женщин в специализированных бутиках. А если изучить публикации звезды в Instagram за последнее время, то можно увидеть, что она перестала выкладывать актуальные снимки, на которых видно фигуру. Теперь красавица либо делится кадрами из архива, либо фотографируется в объемных вещах.
Стэтхем, наиболее известный по серии фильмов "Перевозчик", встречается с Рози с апреля 2010 года. 10 января 2016 года пара объявила о помолвке. И у актера, и у модели детей пока нет.
Источник: Woman.ru