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В издании The Mail On Sunday Diary появилась информация о беременности топ-модели Рози Хантингтон-Уайтли, подруги известного актера Джейсона Стэтхема.

Как рассказал журналистам приближенный к паре источник, Рози Хантингтон-Уайтли уже начала скупать одежду для беременных женщин в специализированных бутиках. А если изучить публикации звезды в Instagram за последнее время, то можно увидеть, что она перестала выкладывать актуальные снимки, на которых видно фигуру. Теперь красавица либо делится кадрами из архива, либо фотографируется в объемных вещах.

Фото опубликовано Rosie Huntington-Whiteley (@rosiehw) Янв 2 2017 в 6:47 PST

Фото опубликовано Rosie Huntington-Whiteley (@rosiehw) Янв 5 2017 в 7:53 PST

Стэтхем, наиболее известный по серии фильмов "Перевозчик", встречается с Рози с апреля 2010 года. 10 января 2016 года пара объявила о помолвке. И у актера, и у модели детей пока нет.