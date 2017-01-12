СМИ: Ксения Собчак поделилась первым снимком сына
Известная российская телеведущая Ксения Собчак, в ноябре прошлого года ставшая мамой, несмотря на стремление не афишировать личную жизнь, не выдержала и поделилась снимком сына в Instagram. Во всяком случае, фанаты Ксении считают, что малыш на фото -- ее сын Платон.
Снимок опубликован в рамках совместной акции UNICEF и бренда Louis Vuitton, в рамках которой нужно сфотографировать рукопожатие взрослого и ребенка, скрепленное кулоном бренда. Такое фото символизирует готовность человека помогать детям, попавшим в беду.
Поклонники Собчак считают, что маленькая пухлая ручонка на снимке принадлежит ее сыну Платону, и телеведущая таким образом все-таки не смогла не похвастаться малышом.
"С удовольствием поддерживаю совместный проект @louisvuitton и unicef #makeapromise помогающий всем детям, попавшим в беду!", -- подписала фото Собчак (стиль и орфография автора здесь и далее сохранены -- прим. Mixnews).
К слову, ранее Ксения, обещавшая тщательно оберегать жизнь малыша от публики, поделилась в соцсети хотя бы какой-то информацией о своем сыне Платоне. "Лежу в коллагеновой маске и наслаждаюсь красотой материнства, -- подписала она один из снимков в Instagram. -- Иногда бывает так – построил день рабочий – и ррраз – все коту под хвост, так как кто-то рядом вовремя не захотел есть или не покакал. Ну хоть выглядеть буду хорошо".
Фото: Mixnews, Instagram