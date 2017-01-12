Woman |

Известная российская телеведущая Ксения Собчак, в ноябре прошлого года ставшая мамой, несмотря на стремление не афишировать личную жизнь, не выдержала и поделилась снимком сына в Instagram. Во всяком случае, фанаты Ксении считают, что малыш на фото -- ее сын Платон.

Снимок опубликован в рамках совместной акции UNICEF и бренда Louis Vuitton, в рамках которой нужно сфотографировать рукопожатие взрослого и ребенка, скрепленное кулоном бренда. Такое фото символизирует готовность человека помогать детям, попавшим в беду.

Поклонники Собчак считают, что маленькая пухлая ручонка на снимке принадлежит ее сыну Платону, и телеведущая таким образом все-таки не смогла не похвастаться малышом.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Янв 12 2017 в 1:15 PST

"С удовольствием поддерживаю совместный проект @louisvuitton и unicef #makeapromise помогающий всем детям, попавшим в беду!", -- подписала фото Собчак (стиль и орфография автора здесь и далее сохранены -- прим. Mixnews).

К слову, ранее Ксения, обещавшая тщательно оберегать жизнь малыша от публики, поделилась в соцсети хотя бы какой-то информацией о своем сыне Платоне. "Лежу в коллагеновой маске и наслаждаюсь красотой материнства, -- подписала она один из снимков в Instagram. -- Иногда бывает так – построил день рабочий – и ррраз – все коту под хвост, так как кто-то рядом вовремя не захотел есть или не покакал. Ну хоть выглядеть буду хорошо".

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Янв 10 2017 в 3:14 PST

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Дек 24 2016 в 4:20 PST

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Дек 3 2016 в 1:31 PST

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Ноя 21 2016 в 10:58 PST

Фото: Mixnews, Instagram