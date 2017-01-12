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На днях Брэд Питт и Анджелина Джоли опубликовали совместное заявление, в котором сообщается: они оба подписали договор, согласно которому отныне будут действовать "единым фронтом" в интересах своих детей. С целью защиты их интересов они договорились засекретить все дальнейшие сведения о своем разводе и ускорить его завершение.

Однако журналисты и поклонники знаменитостей считают, что это всего лишь обманный ход, и экс-супруги солгали. По данным западных таблоидов, актеры вместо перемирия готовятся к финальной схватке в конце января, которая, судя по всему будет не на жизнь, а на смерть.

Пресса полагает, что Анджелина и Брэд после своего "соглашения" с двойной силой начали искать компромат друг на друга. И в "грязном белье", которое они ищут, могут оказаться шокирующие и нелицеприятные подробности, способные уничтожить их репутацию. Инсайдеры уверяют, что Джоли всеми силами пытается не только лишить бывшего мужа родительских прав, но и раздавить его психологически.

Доказательством этому служат редкие встречи Питта с детьми, на которых он общается с наследниками исключительно в присутствии психолога. А Анджелина, по словам журналистов, в это время находится рядом, не сводя глаз с часов, чтобы свидание отца с сыновьями и дочерьми не продлилось ни на одну лишнюю минуту.

После начала громкого бракоразводного процесса Джоли всячески пытается показать, что является образцовой матерью — она перестала выходить в свет и проводит все свое время с детьми. А про Брэда в СМИ уже несколько раз сообщали о слухах, связанных с его новыми романами. Но, судя по реакции его коллег, которые громкими овациями встретили появление артиста на недавней премии "Золотой глобус", он смог восстановить свою репутацию добропорядочного отца и семьянина, после того, как с него были сняты все обвинения в жестоком обращении с детьми.

Источник: graziamagazine.ru